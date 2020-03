Luka Jovic a sauté la quarantaine et pourrait être condamné à une amende ou à une peine de prison

Des nouvelles qui impactent au milieu de la quarantaine qui existe aujourd’hui en Europe. Luka Jovic, l’un des joueurs les plus reconnus du Real Madrid, s’est rendu en Serbie avec l’autorisation du club et en raison d’une incapacité médicale, mais a été vu dans les rues de Belgrade, violant ainsi la quarantaine imposée par les autorités et la même équipe.

Selon le journal local Informer, le joueur a sauté la quarantaine pour avoir fêté l’anniversaire de sa petite amie. Cette attitude a été censurée par le Premier ministre de ce pays, Ana Brnabic. “Nous avons des exemples négatifs de nos stars du football qui facturent des millions de personnes et ignorent l’auto-isolement obligatoire à leur retour”, a-t-il déclaré sans se référer spécialement au joueur blanc.

Cependant, la peine infligée par l’accusation chargée de l’enquête peut aller de 150 000 dinars (1 275 euros) ou jusqu’à trois ans de prison. Une situation qui peut sans aucun doute le mettre encore plus en difficulté avec le club blanc, qui n’a pas l’habitude d’avoir des joueurs sur sa liste qui sont liés à des scandales ou à des controverses.