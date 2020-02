Luka Jovic: «Je regarde parfois des vidéos de moi-même de l’année dernière et je me demande:« que s’est-il passé? »

Luka Jovic a marqué un but pour le Real Madrid. Ce fut un retour décevant. L’attaquant l’a admis lors d’une conversation avec une chaîne serbe, Sports Afternoons avec Kristina.

«Je ne suis pas satisfait de la saison que je vis, du moins jusqu’à présent. Principalement parce que je peux être beaucoup mieux. Parfois, sur YouTube, je vois des vidéos de moi de l’année dernière et je me demande “qu’est-il arrivé?” “

“Mais nous savons tous que la pression au Real Madrid est énorme, d’autant plus si vous n’avez que 21 ans et qu’ils vous ont payé 60 millions d’euros. J’ai combattu jusqu’à présent sans succès. Mais espérons que la situation change », a-t-il révélé.

Malgré la difficile chance et le début difficile de sa carrière au Real Madrid, Jovic est convaincu que son talent brillera. “En Serbie, je sens toujours qu’il y a beaucoup de négativité quand je parle de mon match au Real Madrid”, a-t-il déclaré.

“Mais je suis convaincu que je vais bien faire et que je montrerai que je suis un joueur du Real Madrid parce que j’ai la qualité et le talent pour être ici”.

Jovic croit en lui et son manager aussi. Le Serbe a révélé plus tôt cette saison que Zidane avait fait pression pour sa signature. Lors d’une conférence de presse d’avant-match durant les phases à élimination directe de la Coupe d’Espagne en Arabie saoudite, Zidane était optimiste quant à la carrière du Serbe au Real Madrid. “Il est l’avenir”, a déclaré Zidane aux journalistes. «Il doit être calme. Il apprend et s’adapte. Il marquera beaucoup de buts pour le Real Madrid. Nous l’avons soutenu et vous devez être calme avec lui. “

Jovic pourrait avoir sa prochaine occasion de briller avec le prochain match de la Copa Del Rey contre la Real Sociedad jeudi soir. Le Real Madrid commence à entrer dans la phase finale de la saison et il faudra que le Serbe intensifie ses objectifs pour s’assurer que l’argenterie arrive au Bernabeu cette saison.