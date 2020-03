Luka Jovic, joueur du Real Madrid, est à nouveau au centre de la polémique en Serbie | Ligue d’Espagne | Football























































































































Le Serbe Luka Jovic suscite à nouveau la controverse après des déclarations qui ne se sont pas bien passées dans son pays.

L’attaquant serbe n’a pas fini de cadrer avec l’idée du sélectionneur français.

Pour:

Écriture futuriste

23 mars 2020 à 21 h 48

Le jeune attaquant du Real Madrid, Luka Jovic, est à nouveau au centre de la polémique, après l’incident de violation de la règle d’isolement par la contagion du covid-19, le footballeur serbe, a répondu qu’il n’aimait pas Dans son pays, quand il a répondu: “Le fait que je ne publie pas quand et à qui j’aide ne signifie pas que je ne le fais pas. Il me semble que les personnes les plus attentionnées ne sont pas celles qui aident les autres sous les projecteurs et quand tout le monde regarde.”

Le centre de la controverse est que ces derniers jours, l’ancien joueur de l’Inter Milan et actuel directeur technique du club Red Star, Dejan Stankovic, a publié sur ses réseaux l’acquisition de plusieurs respirateurs artificiels et de matériel médical spécial pour les établissements de santé publique. Pour cela, ils assurent que Jovic a dit ce qu’il a dit, à tel point que quelques heures après sa déclaration, il a dû sortir dans les médias de son pays pour s’excuser.

Le joueur a réitéré que ses paroles ne faisaient pas allusion à l’ancien joueur Stankovic, c’est pourquoi il a parlé en disant: “Monsieur, j’espère que vous savez que je ne voulais pas vous, ou quelqu’un en particulier. Je respecte et apprécie votre travail et tout ce qui Vous avez réussi dans la vie. Je suis heureux qu’il y ait encore des gens comme vous qui soient prêts à aider notre peuple en ces temps difficiles. “

