Lukaku a imaginé quitter Man Utd après ses débuts en PL

Date de publication: lundi 23 décembre 2019 7:38

Romelu Lukaku admet qu'il envisageait de quitter Manchester United presque immédiatement après ses débuts en Premier League pour le club.

L'attaquant belge a rejoint les Red Devils d'Everton pour 75 millions de livres sterling en 2017, mais il n'a passé que deux ans à Old Trafford avant de passer à l'Inter Milan l'été dernier.

Lukaku a eu du mal à s'établir dans le XI d'Ole Gunnar Solskjaer, mais l'avant-centre pense que lui et Paul Pogba étaient en train de devenir des boucs émissaires pour le déclin de United.

S'adressant au New York Times, Lukaku s'est ouvert sur sa sortie de United.

«Je l'ai pris [Pogba] de côté et lui ai dit que j'en avais fini avec Manchester United. On avait le sentiment que Pogba et moi étions coupables de la chute de Manchester United.

"Dès le début, c'était un" Oui, mais … ". J'ai marqué en Super Coupe d'Europe et ils ont dit: "Oui, mais il s'est trompé".

"Quand j'ai commencé en Premier League, j'ai marqué contre West Ham et ils ont dit:" Ouais, mais … ". Depuis lors, j'ai imaginé ce que ça ferait de quitter le club. Un an chez United efface les huit précédents. »

«Depuis mars, j'avais pris la décision de repartir de zéro, de reconstruire ma réputation. Je me suis dit: "Le premier ministre était bon pour moi, mais je devais partir". Italien? Cela m'a pris 2 ou 3 semaines de dur labeur pour l'apprendre. Maintenant, plus personne ne me parle anglais. »