Lukaku: «J’ai rêvé d’Inter, Conte m’exalte. Je ne suis pas un joueur de haut niveau, j’ai 26 ans. Sur le racisme, Ibra et Ronaldo … ‘| Primapagina

Romelu Lukaku en rond. Voici l’interview exclusive publiée par leattaquant de l’Inter dans le cadre du programme “Tiki Taka – Le football est notre jeu”, diffusé sur Italia 1:

Sur le surnom de «bon géant»: “Je l’aime beaucoup parce que je suis bon, je suis poli et j’ai du respect pour tout le monde.”

Sur la relation avec Conte et l’admiration pour lui: “Je l’ai rencontré pour la première fois dans un match amical, Belgique-Italie, à Bruxelles. Et j’ai remarqué qu’il jouait avec deux points avant, Eder et Pellè, qui avaient eu de nombreuses occasions. J’ai compris qu’avec sa façon de jouer, j’aurais eu de nombreuses occasions de marquer et que cela améliorerait mon jeu très physique. Après ce match, je lui ai parlé, il m’a dit qu’il irait à Chelsea mais je n’avais aucune chance de l’atteindre. Alors je lui ai dit que s’il allait ailleurs dans le futur, je le suivrais. “

Ssur Serie A et les différences avec les autres ligues: “C’est différent, les défenseurs italiens sont les meilleurs d’Europe. Ils sont tactiquement prêts à affronter les attaquants. Et les entraînements sont également différents ici, l’accent est mis sur le physique. Les deux premiers mois ont été difficiles mais je pensais toujours à l’avenir, à ce que je pouvais devenir: je suis jeune et je veux travailler encore plus pour m’améliorer. En Angleterre, de nombreux jeux sont similaires, ici chaque défi est différent, vous ne pouvez pas gagner des courses où vous ne donnez qu’une seule chance comme cela s’est produit à Florence et à Lecce “.

Sur le but du derby: «C’était une grande émotion. Jouer en Italie et à l’Inter était un rêve pour moi. La première finale que j’ai vue enfant était l’Inter-Lazio. Je voulais jouer pour l’Inter qui a toujours eu de grands attaquants comme Ronaldo, Vieri et Adriano. “

Sur le chemin de jouer similaire à Vieri: «Ma mentalité est d’essayer de toujours m’améliorer. A 26 ans je ne suis pas top, c’est impossible à dire. Il est plus important de travailler tous les jours pour essayer d’améliorer les choses que je fais moins bien. “

Sur la relation avec Lautaro Martinez: “Avant d’arriver, j’ai vu un Inter amical à Appiano et j’avais vu comment Lautaro a joué et je pensais que si nous avions bien joué ensemble, nous aurions pu aider l’équipe. Quand je suis arrivé, je l’ai appelé et nous sommes immédiatement devenus amis, aussi parce que je parle aussi espagnol et que nous communiquons comme ça sur le terrain. ”

Sur Ibrahimovic, compagnon de Manchester United et désormais adversaire de Milan: «Ce sera sympa de lui faire face. C’est un champion, un grand professionnel qui travaille toujours. Pour moi qui je le connais, c’est normal qu’il fasse ces choses à 38 ans. J’ai beaucoup de respect pour lui, à Manchester il m’a donné beaucoup de conseils, dès le premier jour ».

Sur la Juventus et Cristiano Ronaldo: «La Juventus est une bonne équipe, ce sont les champions en titre et j’ai du respect pour Ronaldo. Ce sera un grand défi jusqu’à la fin et nous verrons qui va gagner ».

Sur la langue italienne apprise grâce au commentaire:“C’est vrai, je l’ai appris de cette façon. J’ai rêvé de jouer en Serie A et quand mon frère est allé en Lazio, j’ai commencé à regarder tous les défis avec le commentaire italien. C’est similaire au français et je l’ai appris. “

Sur la Lazio où joue son frère: «La Lazio est forte et c’est une équipe qui s’est beaucoup développée ces dernières années, où elle a remporté quelques trophées. Maintenant, ils gagnent également des matchs dans lesquels ils sont en difficulté. Ils n’ont que le championnat et c’est une bonne situation pour eux. “

Sur le racisme:: «La vie ici en Italie est belle, ma famille et moi allons bien à Milan. Ce n’est qu’au stade que j’en ai été témoin, j’espère que c’était la première et la dernière fois. La campagne de sensibilisation de l’Inter (BUU, Brothers Universally United, ndlr) est très belle et je continuerai à dire des choses parce que le football dans ce pays est important et que nous, les joueurs, devons travailler pour l’améliorer. “

Sur l’exultation à l’arc:«Quand je suis arrivé à Milan, à Linate, les fans m’ont fait ressentir une grande affection et un grand amour. C’est pourquoi je m’incline devant eux pour les remercier ».