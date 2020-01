Lukaku: «Racisme? Italie grand pays mais chasser les ignorants des stades. Conte m’a réveillé et sur le scudetto … ‘| Primapagina

L’attaquant de l’Inter Romelu Lukaku a accordé une interview à Sky Sports UK, revenant pour parler de son choix de quitter Manchester United et d’autres questions d’actualité telles que le racisme: “Je crois que le passé a été une triste année en général, il y a eu de nombreux cas, en particulier dans le football. Nous devons faire mieux, éduquer les gens. L’éducation est la clé: j’ai de la chance d’avoir été à l’école, nous avions plus de 50 nationalités différentes et je n’ai jamais essayé de discriminer quelqu’un. C’est une leçon que j’enseignerai à mon fils, que personne n’est différent, tout le monde est égal. Italie? Pour moi, c’est un beau pays où vivre et il y a le potentiel pour être un grand championnat comme c’était le cas auparavant, mais vous devez travailler ensemble pour garder ces gens ignorants hors du stade».

Sur sa performance cette saison: “Je devais me redécouvrir. L’année dernière a été difficile pour moi d’un point de vue professionnel, car les choses ne se sont pas passées comme je le voulais. J’en suis venu à la conclusion qu’il était temps pour moi de changer l’environnement. J’ai pris ma décision vers le mois de mars et j’en ai parlé au directeur. Manchester United a fait de la place pour les jeunes joueurs, donc je pense que c’était une situation gagnant-gagnant. ”

Su Conte: “Ce n’est pas une personne que vous voulez contrarier. Il vous dit en face si vous allez bien ou si vous vous trompez. Je me souviens de l’un de mes premiers matchs de Ligue des Champions contre le Slavia Prague quand j’ai vraiment mal joué et il me l’a dit devant toute l’équipe. Cela ne m’était jamais arrivé dans ma carrière. Il m’a dit qu’il me retirerait au bout de cinq minutes si cela se reproduisait. Nous avons joué le derby de Milan immédiatement après et joué l’un de mes meilleurs matchs de la saison. Cela a renforcé ma confiance et m’a réveillé en même temps. Conte le fait avec tout le monde, peu importe qui vous êtes. Tous sont égaux. Vous travaillez dur, vous vous entraînez dur et vous jouez. Si vous ne faites pas ce qu’il dit, vous ne jouez pas. “

sur la cible Scudetto: “Les gens qui nous entourent sont très chargés, mais nous, les joueurs dans les vestiaires, nous concentrons sur le travail que nous devons faire parce que l’entraîneur est sur nous tous les jours. Il est là qui veut que vous en fassiez plus, vous encourageant à en faire plus. Aucun joueur n’abandonne car il vous donne cette énergie pour continuer. L’intensité sur le terrain le prouve. Nous sommes l’équipe qui court le plus, nous créons de nombreuses opportunités et nous avons une excellente défense car nous n’abandonnons pas jusqu’au bout. C’est agréable à regarder et pour moi c’était comme penser que mon plein potentiel peut enfin émerger “.