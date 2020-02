Lukaku VS Ibra! Sarri plus gai … grogne Gattuso!

SONDAGE

Marché fermé: qui est la reine d’hiver?

Le charme du Derby della Madonnina est unique … Le défi entre l’Inter et Milan a toujours fasciné toute la ville milanaise, toute l’Italie et intrigué le reste du monde. Dimanche 9 février, à 20h45, à San Siro, un Derby vraiment électrisant sera mis en scène. L’Inter, hôtesse, cherche encore un autre succès pour faire comprendre à la Juventus ses intentions belliqueuses. L’AC Milan veut courir à nouveau pour chasser l’Europe de rêve. Beaucoup de points d’intérêt même si, en réalité, tout tourne autour du match entre les poids lourds Lukaku et Ibra. Deux géants qui, avec leur leadership, sont devenus les «commandants» de leurs équipes respectives. Le Belge a pris l’Inter, faisant taire tous les critiques et effaçant la mémoire d’Icardi. Le Suédois, avec sa “méchanceté compétitive”, a montré que, même à 38 ans, il est unique, inimitable, nécessaire. À moins d’événements imprévus de la dernière heure, nous les apprécierons, face à face. Lukaku a déjà parlé de “respect” pour Ibra. Grande estime mutuelle mais il est clair que celui qui remportera le Derby dominera la ville de Milan !!! Ils ne s’épargneront pas, ils se battront sur chaque balle et s’affronteront dans un duel à la Sergio Leone … A ne pas manquer du tout !!! C’est le Derby !!! C’est Lukaku vs Ibra !!!

Il observera avec une grande attention le Derby il buon Sarri. J’ai suivi la Juventus-Fiorentina du stade Allianz. Je suis d’accord avec mon ami Vignola: “Tout va bien mais, au niveau du jeu, on n’est pas là”. Les foules critiquent l’équipe en tête du classement, devant admettre comment, pour le moment, Sarri se rapproche d’Allegri dans la manière de mener la Vieille Dame. Pragmatisme et résultat tout d’abord, ce sont les «lois» du nouveau Sarri, au même titre que son prédécesseur. Ce n’est pas une critique, c’est une simple constatation. L’important est de gagner, c’est la seule chose qui compte, surtout à la Juventus. Sarri le sait aussi et, probablement, il s’est adapté …

Gattuso ne s’est pas adapté. Ringhio a bouleversé l’équipe de Naples et s’est entouré de guerriers, prêts à tout pour lui plaire. En tant qu’équipe sans âme, Napoli est revenue à vivre avec sa propre lumière. Il y a encore plusieurs problèmes mais le mal de la concurrence est de retour. Possible exploit de Ligue des Champions? Oui, tant qu’Atalanta et Rome perdent la route principale … Bref, félicitations à Gattuso. Il n’a pas été facile de redonner de l’enthousiasme (et des points) à une équipe perdue dans l’oubli le plus profond. Gattuso s’est avéré être, en plus d’un grand motivateur, un monsieur entraîneur!

Je termine avec la dynastie Maldini. Belle histoire du football, la confirmation que, même de nos jours, il y a de la place pour la magie … Voir Daniel Maldini sur le terrain avec la veste qui appartenait à son grand-père et son père était excitant !!! Maintenant, c’est à lui de prouver qu’il peut le faire. Pour autant que je sache, le garçon n’a pas seulement un nom de famille prestigieux. Il peut le faire avec le ballon mais le laisse grandir lentement …

