Luke Shaw accueille Lukaku en Ligue Europa

Quand il a signé avec lui Inter Milan En été, je suis sûr Romelu Lukaku Il a vu cela comme une excellente occasion de se sentir à nouveau important dans une équipe avec un projet intéressant à montrer en Ligue des champions. Depuis son arrivée, le Belge est un joueur capital pour Conte, mais, après la défaite contre le Barça par 1-2, Les Italiens doivent désormais se contenter de la Ligue Europa. C’est là que Manchester United, l’ancienne équipe d’attaquants, est situé, et Un de ses anciens coéquipiers a souhaité lui souhaiter la bienvenue dans la compétition.

12/11/2019

Act.12 / 12/2019 à 14:03

CET

Alex Muñoz

C’est le côté gaucher Luke Shaw, qui a coïncidé avec deux saisons comme «Red Devil», qui Il n’a pas manqué l’occasion de saluer, avec beaucoup d’affection et de gentillesse, son bon ami. Grâce à son compte Twitter, l’Anglais a répondu à un tweet de Lukaku, où vous pouvez voir la pointe souriante à côté d’un message qui dit “UCL” accompagné d’un emoji au visage joyeux.

Fidèle aux conventions britanniques, le joueur de Manchester United a répondu à son ancien coéquipier avec une sincère “Welcome Back” accompagné d’un clin d’oeil, ce qui montre que, malgré son départ pour Milan, l’équipe est heureuse d’accueillir la belle occasion de Lukaku de briller lors de la deuxième compétition européenne.

Bienvenue à nouveau https://t.co/Q07D1SwHGZ

– Luke Shaw (@ LukeShaw23) 10 décembre 2019

Le plus drôle, c’est que les deux équipes pourraient se faire face, puisque les «Red Devils», bien qu’ils doivent encore décrocher la première place du groupe, sont qualifiés pour le tour suivant. S’ils coïncidaient, l’attaquant retournerait à Old Trafford, où il n’aurait pas fini de convaincre, et se retrouverait et saluerait de nombreuses vieilles connaissances. Eh bien, vu le vu, peut-être pas avec tout le monde.