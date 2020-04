Luke Shaw impressionné par Bruno Fernandes de Manchester United

La star de Manchester United, Luke Shaw, n’a eu que des éloges pour son coéquipier Bruno Fernandes malgré l’arrivée de ce dernier uniquement lors de la récente fenêtre de transfert de janvier.

Le talent portugais a été signé par le Sporting Lisbonne et s’est parfaitement intégré à son nouvel environnement.

Ce n’est pas un hasard si United a également entamé une course sans défaite en janvier, les fans tombant immédiatement amoureux de lui.

Ole Gunnar Solskjaer n’a pour l’instant rien mis de côté dans ses transferts et Bruno est la dernière signature réussie.

Le besoin désespéré de United pour un milieu de terrain offensif était si évident que les fans imploraient pratiquement que l’accord soit conclu.

Shaw sur l’impact de Fernandes à #mufc: «Il a été incroyable pour nous. Le plus fou, c’est qu’il n’est pas là depuis longtemps, mais ce qu’il a apporté et la qualité qu’il a – bien sûr sur le terrain – mais aussi dans le vestiaire. C’est aussi un leader pour nous. “#Mufc [Twitch] pic.twitter.com/bEYO4B2H7M

On croyait qu’en plus de son talent évident, Bruno a également été amené pour ses compétences en leadership car il a constamment fait avancer le Sporting autant que possible.

Le club portugais a négocié fortement, mais United semble être sur le point d’avoir le dernier mot s’il peut continuer ses performances.

Chose intéressante, ceux qui connaissent Bruno insistent sur le fait qu’il y a plus à venir de lui et même si c’est difficile à imaginer, cela a du sens étant donné qu’il devrait avoir le temps de s’adapter à son nouvel environnement.

Avec Harry Maguire nommé capitaine, Solskjaer a rapidement introduit deux nouveaux leaders dans le vestiaire des Red Devils et cela ne peut être qu’une bonne nouvelle.

