Luke Shaw montre un fort soutien à Ole Gunnar Solskjaer

La star de Manchester United, Luke Shaw, a révélé son soutien indiscutable à Ole Gunnar Solskjaer malgré une pression croissante sur le poste de direction.

Le légendaire Norvégien a supervisé deux bonnes victoires consécutives en Premier League, mais jusqu’à ce que ses hommes se classent parmi les quatre premiers, son travail de manager sera remis en question.

Shaw a surtout été l’arrière gauche de premier choix de Solskjaer avec l’émergence de Brandon Williams une surprise bienvenue mais qui est bien gérée.

L’ancien homme de Southampton a profité de la compétition supplémentaire pour sa place et la position a semblé plus forte qu’elle ne l’a été ces derniers temps.

United a du mal à remplacer Patrice Evra depuis sa retraite, mais il y a eu une amélioration dans l’arrière gauche.

Shaw: “Il [Solskjær] a été incroyable et a fait sourire nos visages. Bien sûr, vous voyez avec lui, il a été brillant et les gars l’apprécient vraiment, d’autant plus maintenant que nous obtenons de meilleurs résultats. “#Mulive

– utdreport (@utdreport) 26 février 2020

De nombreuses stars des Red Devils ont exprimé leur soutien à Solskjaer, mais si la saison se termine mal, leur soutien sera testé.

On pense que l’une des principales raisons pour lesquelles Jose Mourinho a été licencié est qu’il a perdu le vestiaire.

Cependant, il est sûr de dire que l’ancien manager de Molde n’a pas affronté quelqu’un de la même manière que le tacticien portugais.

Solskjaer a largement évité de critiquer publiquement ses joueurs, ce qui a permis à un environnement positif et amical de s’épanouir, celui que les joueurs apprécient clairement.

Avec toute la publicité récente pour savoir si une partie de l’équipe actuelle est assez bonne pour jouer pour Man United, pourquoi ne pas vous rappeler certains des pires flops jamais apparus au Theater of Dreams en faisant notre quiz ci-dessous?