Luke Shaw se rend imparable à Man United

Luke Shaw a produit une autre belle performance ce soir alors que Manchester United passait devant Derby County 3-0 à Pride Park.

Shaw a réussi un but et ce qui était vraiment une aide pour le premier but d’Odion Ighalo, bien que ce dernier n’ait pas été crédité en raison d’une déviation.

Le joueur de 24 ans a également atteint une précision de passe de 91%, deux tirs cadrés et une passe clé.

Il a joué un rôle déterminant dans une autre feuille blanche pour les Red Devils – le septième en neuf matchs depuis la décevante défaite à domicile contre Burnley en janvier.

Le match de Luke Shaw en chiffres contre le comté de Derby:

Précision de réussite de 91%

21 troisième passes finales

7 touches en oppo. boîte

3 tirs (2 sur cible)

2 à prendre

1 passe clé

1 but

0 buts encaissés

Un autre écran lumineux. 👏👏👏 pic.twitter.com/1ZZbNzIhKw

– Statman Dave (@StatmanDave) 5 mars 2020

Shaw a répondu au défi de Brandon Williams pour sa fente arrière gauche de façon positive et a participé à douze tirs directs lors de ses trois dernières apparitions.

Participation directe de Luke Shaw (tirs pris + chances créées) lors de ses 3 dernières apparitions:

4 contre Club Brugge

4 contre Everton

4 contre Derby

Sortie impressionnante de LB. 👏👏👏 pic.twitter.com/3j7ZpTJPW3

– Statman Dave (@StatmanDave) 5 mars 2020

Malgré le potentiel incontestable de Williams et sa saison de percée impressionnante, les excellentes statistiques de Shaw montrent que l’international anglais est dans le genre de forme qui peut le rendre imparable.

