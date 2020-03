Luke Shaw: un rétablissement miraculeux de la forme

LINZ, AUTRICHE – 12 mars: Luke Shaw de Manchester United en action lors de l’UEFA Europa League ronde de 16 match aller entre LASK et Manchester United à Linzer Stadion le 12 mars 2020 à Linz, en Autriche. Le match se joue à huis clos par précaution contre la propagation du COVID-19 (Coronavirus). (Photo de Matthew Peters / Manchester United via .)

Après avoir remporté le prix du joueur de la saison de Manchester United en 2019, Luke Shaw semblait avoir enfin atteint le potentiel que son prix record lui avait attaché en 2014. Le défenseur né à Londres semblait prêt à devenir l’un des meilleurs arrières gauche le monde. Cependant, une jambe cassée en 2015 l’a considérablement retardé.

Le joueur qui avait l’air si confiant auparavant n’était désormais plus l’ombre de son ancien moi et luttait énormément pour des problèmes de fitness. En 2018/19, cependant, il a eu une saison de retour, avec des performances très impressionnantes dans ce qui était une campagne en grande partie lamentable pour les Red Devils.

Au début de cette saison, il semblait qu’une fois de plus, il avait fait un pas en arrière. Malgré cela, le joueur de 24 ans avait l’air très solide en 2020, et pourrait enfin devenir le grand défenseur que beaucoup pensaient qu’il pourrait être.

Luke Shaw et son miraculeux rétablissement de la forme

Début de saison décevant

Devant frapper le sol en courant après un point haut à la fin de la saison précédente, Shaw a fait tout sauf. Le début de cette campagne a vu l’ancien défenseur de Southampton paraître bâclé et très inapte. Les fans de United appelaient à sa vente, et non sans raison. Lorsqu’il a subi une nouvelle blessure en septembre, Ole Gunnar Solskjaer a fait appel à Ashley Young et Brandon Williams pour combler l’écart.

Young était solide, comme toujours, mais c’était une décision risquée de donner à Williams son premier départ en Premier League. Leur diplômé de l’académie a cependant été un succès retentissant. Il a semblé rajeunir la ligne arrière de United et a fourni à Shaw une certaine compétition. Malgré cela, l’arrière gauche sous-performant a continué de décevoir et Williams est revenu pour remporter des victoires contre Norwich City et Burnley.

Succès récent

Ce fut cependant jusqu’à l’arrivée de Bruno Fernandes. Le Portugais a eu un impact positif sur tant de joueurs, et l’une des améliorations les plus notables est Shaw. En plus d’avoir impressionné dans une nouvelle position – arrière central gauche – l’Anglais a eu l’air complètement amélioré. Il semble plus énergique, et la compétition avec Williams a peut-être été une autre raison à cela.

Pendant la majorité de son temps à Manchester, il n’y a eu personne pour défier Shaw, mais avec Williams maintenant dans le mix, il doit impressionner afin de conserver sa place dans l’équipe de départ. Ils ont également développé un bon partenariat en jouant ensemble, avec Williams comme arrière gauche plus avancé et Shaw à gauche d’un trio défensif central.

