Luke Shaw: une chute de grâce

L’arrière gauche de Manchester United, Luke Shaw, a connu une saison particulièrement décevante en 2019/20. Cela ne veut pas dire, cependant, qu’il ne jouait pas mal avant cela. Shaw n’a pas été aussi beau qu’avant depuis qu’il s’est cassé la jambe en 2015, et récemment, de nombreux fans de United ont demandé son remplacement.

Une chute de grâce pour Luke Shaw

Percer

Actuel arrière gauche de premier choix à Manchester United, Luke Shaw est devenu le footballeur adolescent le plus cher lorsqu’il a rejoint United en 2014. Il a bien joué pour les Red Devils lors de sa première saison après le départ du légendaire arrière gauche Patrice Evra. Cette excitation n’a cependant pas duré longtemps car le jeune anglais s’est cassé la jambe en Ligue des champions au début de la saison 2015/16, l’excluant pour le reste de la campagne. L’histoire montre que la plupart des joueurs ne se remettent jamais complètement de blessures aussi graves que cela, ce qui fait que Shaw n’est qu’une des nombreuses.

Le transfert record de Luke Shaw

Shaw a fait son entrée dans la première équipe à Southampton au début de la saison 2012/13 à l’âge de 17 ans. Il était l’un des jeunes joueurs les plus impressionnants et les plus prometteurs du monde, et recherché par beaucoup. Shaw a joué pour les Saints cette saison et la suivante, mais à la fin de la saison 2013/14, il a dit à Southampton qu’il voulait déménager à United. Il a obtenu ce film et Luke Shaw est devenu l’adolescent le plus cher lorsqu’il a rejoint Manchester United pour 31,5 millions de livres sterling.

Shaw’s Debut Season

Les débuts de Luke Shaw à Manchester United ont été retardés en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, ce qui serait une caractéristique récurrente tout au long de sa carrière. Il a fait ses débuts dans une victoire 2-1 contre West Ham United, mais il a dû attendre son sixième match sous le maillot de United pour son premier blanchissage. Bien qu’il soit le premier choix de l’arrière gauche pour United, Shaw est apparu dans moins de la moitié de ses matchs au cours de sa première saison, principalement en raison de blessures aux ischio-jambiers et aux chevilles. Shaw a dit qu’il se serait donné un C- s’il s’était évalué à sa première saison à Manchester. Cela était dû en grande partie au nombre de problèmes de blessures qu’il avait et ceux-ci ne disparaissaient pas.

Hanté par des blessures

Le temps de Shaw à Manchester United a été en proie à des blessures. Après sa première saison remplie de blessures à Old Trafford, Shaw s’est cassé la jambe au début de sa deuxième saison. Après sa guérison de cette blessure, Shaw n’était plus le même joueur et n’a plus été le même, énergique et excitant depuis. La saison suivante, il a raté sa majorité avec des blessures à l’aine et aux pieds, et dans sa prochaine, la blessure au pied en cours et une chute avec le manager Jose Mourinho l’ont vu manquer presque toute la première moitié de la saison.

Joueur de l’année

Un nouveau manager à Ole Gunnar Solskjaer en décembre 2018 a donné une nouvelle opportunité au latéral gauche. Il l’a certainement pris. Luke Shaw a remporté le prix du joueur de l’année Sir Matt Busby à United. Même s’il n’a pas fallu grand-chose pour paraître impressionnant dans une équipe en difficulté de Manchester United, Shaw a certainement fait du bon travail. Il a marqué un but et enregistré cinq mentions d’aide, un record personnel. Il méritait certainement le prix, mais depuis ceux qui rompent son schéma sous-performant, il a de nouveau semblé terne et généralement décevant.

Luke Shaw a été pauvre cette saison

Luke Shaw a semblé pauvre cette saison et a été l’un des pires partants réguliers de United. Il a l’air paresseux sur le ballon et en a été pauvre. Shaw a à peine offert une menace d’attaque lorsque United va de l’avant, comme le démontre son engagement sans but direct dans la ligue cette campagne. De nombreux fans de Manchester United appellent à son retrait, en grande partie à cause d’un nouveau joueur sur la photo qui s’apprête à jouer.

Compétition face à Luke Shaw

Shaw n’a pas été confronté à une grande concurrence pour le poste d’arrière gauche pendant son séjour à Manchester United. Cependant, cela a changé avec l’introduction de Brandon Williams. Le jeune a signé un contrat senior chez United à l’été 2019 et a impressionné chaque fois qu’il était appelé. Il s’est heurté à certains des meilleurs ailiers de la Premier League, à savoir l’ancien barcelonais Adama Traoré. Il a fait face à tout ce qu’ils lui ont lancé, et il est peut-être temps de penser que Shaw pourrait être exclu du Manchester United à partir du 11.

Sortie possible

Luke Shaw a été lié à une sortie d’Old Trafford après son ouverture décevante à la saison. La troisième place actuelle de Leicester City serait liée à la signature de l’Anglais. Cela vient au milieu des spéculations sur le transfert de Ben Chilwell à Chelsea. Shaw est considéré par le manager de Leicester, Brendan Rodgers, comme un parfait remplaçant de Chilwell, et Shaw pourrait voir cela comme une opportunité pour un nouveau départ après son séjour irrégulier à United. Cet accord peut fonctionner pour les trois parties. Leicester pourrait obtenir le remplaçant dont il pourrait avoir besoin, Shaw a la possibilité de recommencer, et United n’aura pas à payer le salaire élevé d’un Luke Shaw peu performant. Il semble que le temps de Luke Shaw à Manchester United, qui n’a pas été à la hauteur des grandes attentes qu’il y avait jadis, pourrait être écourté.

