Luke Shaw veut prouver que les critiques ont tort à Man United

Luke Shaw salue le défi de Brandon Williams pour sa place arrière gauche, a-t-il révélé dans une récente interview publiée dans The Mirror.

Le joueur de 24 ans a eu de nombreux problèmes de blessures au cours de sa carrière à Old Trafford et a souvent fait plus que sa juste part de critiques.

“Il faut avoir une peau épaisse pour jouer au football n’importe où, mais surtout dans le plus grand club du monde ici à United”, a-t-il expliqué. «Tout le monde regarde et veut essayer chaque fois que vous perdez… Voici Manchester United. Vous savez pourquoi vous êtes ici. Vous devez prouver que les critiques ont tort. »

Depuis son retour d’une blessure musculaire le 1er décembre, Shaw a commencé tous les matchs de Premier League des Red Devils sauf un.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a même employé 5ft 11 pouces Shaw comme défenseur central lors de matchs récents dans un système expérimental 3-4-3.

Mais c’est la fente arrière gauche qui est son pain et beurre et Shaw a parlé de la concurrence du joueur de 19 ans pour le poste. «Je le savoure à 100%. Dans le passé, des gens sont entrés à l’arrière gauche qui ont peut-être été remplacés par d’autres postes… Depuis que je suis ici, il n’y a pas vraiment eu beaucoup de concurrence. Maintenant, il y en a et c’est bon pour moi, pas seulement pour le club. »

Le joueur né à Kingston-upon-Thames estime que l’équipe s’était bien liée lors du récent camp d’entraînement hivernal des Reds. “Cela a été un travail difficile, mais le gros bonus a été le côté de la liaison, ici, tout le monde est à peu près tout le temps.”

Le clou de la semaine a été une partie de paintball et Shaw a pensé qu’il s’était bien acquitté. «Le meilleur coup? Tu lui parles! Victor et Harry étaient également très bons – et bien sûr, vous aviez quelques femmes qui se cachaient à l’arrière! »

Plus sérieusement, Shaw a également parlé de la façon dont les joueurs ont laissé tomber le manager Ole Gunnar Solskjaer et du fait que le Norvégien a trop pris la responsabilité des récentes mauvaises performances des Red Devils. «Nous savons tous comment le manager a essayé de prendre la critique sur lui cette saison… Nous l’admirons pour cela, mais il arrive un moment en tant que joueur où vous devez vous regarder et réaliser que tout est sur vous. Le manager ne peut pas continuer à nous défendre et à prendre les critiques. »

L’international anglais a déclaré qu’il incombait désormais aux joueurs de prendre la relève et de réduire la pression sur leur manager assiégé. «C’est à nous maintenant – c’est nous qui devons endosser la responsabilité et commencer à jouer sur le terrain… Ole est différent des managers pour lesquels j’ai joué dans le passé chez United qui n’ont pas tardé à nous critiquer… Mais il ne peut pas faire grand-chose une fois sur le terrain. C’est ensuite à nous. »

L’ancien homme de Southampton a ajouté que “Jouer à Chelsea est un bon point de départ” et espère que les Red Devils pourront obtenir trois points à Stamford Bridge demain contre le club qu’il a grandi en soutenant.

