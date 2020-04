L’un des joueurs qui a une chance d’atteindre Racing a parlé

Au cours des dernières heures, l’un des joueurs qui pourrait atteindre Racing lors du prochain marché de passes s’est exprimé.

Il est logique qu’il y ait encore beaucoup d’incertitude sur ce qui peut arriver au football en raison de l’urgence sanitaire avec laquelle le monde vit. Personne ne peut se précipiter pour donner des avances, mais il est également vrai que les équipes réfléchissent déjà aux options qu’elles auront dans la prochaine période qui passe.

Agustín Urzi était l’un des joueurs qui sonnait fort dans «La Academia» sur le marché des transferts précédent, mais il n’était pas possible de le préciser. Sebastián Beccacece l’avait demandé et c’était une des priorités puisqu’il le connaissait très bien pour son passage dans les équipes de jeunes.

Le footballeur s’est entretenu avec TNT et a déclaré: “Boca, Racing, Inter, River, Rome, Benfica, Atlético Madrid également et je ne me souviens plus. La Fiorentina est peut-être, la plupart d’entre eux étaient d’Italie. Ils ont tous contacté mon représentant et le club. “

“La Premier League est une ligue où je voudrais jouer, avec mon vieil homme je regarde beaucoup Manchester City. Jouer avec Kun? Oui, oubliez … ha”, a déclaré le footballeur, qui en tout cas connaît son fanatisme pour le Racing, depuis qu’il a été vu plus d’une fois avec la chemise “académie”. Urzi a également déclaré: “Je voudrais avoir des choses de lui et aussi de Neymar.”

Sergio Vittor est l’un des coéquipiers de Banfield qui connaît le mieux Agustin Urzi, et il a commenté: “Agustín peut beaucoup contribuer au Racing. Il est audacieux … très audacieux à affronter. Il a un grand avenir devant lui. Je lui ai parlé: Si Agustín continue sur cette voie, il réussira, il a toutes les conditions pour le faire. C’est aussi un fan du club, ça vous donne toujours un plus. “

Arriverez-vous au club Avillanada dans le prochain marché de laissez-passer?