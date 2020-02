L’un des plus grands joueurs du monde partage ce qu’il trouve de classe mondiale sur le Celtic – HITC

Le Celtic a été salué par la légende du milieu de terrain, qui a décrit l’atmosphère de Parkhead comme «l’une des meilleures au monde».

Le Celtic a été très apprécié par la légende de Barcelone Andres Iniesta dans une interview accordée au magazine FourFourTwo (édition imprimée, numéro 310, mars 2020; page 11).

S’exprimant devant le point de vente, le milieu de terrain de Vissel Kobe a été interrogé sur la célèbre victoire de Hoops en Ligue des Champions contre les Blaugrana en 2012.

Le Celtic n’avait que 16 pour cent de possession mais a néanmoins manqué 2-1 vainqueurs sur le côté du Barça parsemé d’étoiles grâce aux buts de Victor Wanyama et Tony Watt.

Iniesta a joué dans ce jeu et garde des souvenirs agréables du fameux affrontement, bien qu’il ait été du mauvais côté de la défaite.

Il a dit à FourFourTwo: «Je m’en souviens bien; un but d’un coin et un autre sur le comptoir. Le football est merveilleux pour des raisons comme celles-ci – l’équipe qui a le ballon ou les meilleurs joueurs ne gagne pas toujours.

“Je n’oublierai jamais de jouer contre le Celtic non plus; l’atmosphère est l’une des meilleures au monde. J’ai eu la chance d’y jouer plusieurs fois et c’était toujours aussi intense. Ce fut un honneur de jouer au milieu d’un bruit aussi incroyable. »

Iniesta a gravi les échelons du Camp Nou et a disputé plus de 650 matchs de compétition pour le Barça, marquant 57 buts et récoltant 140 passes décisives (Transfermarkt).

Le joueur de 35 ans a remporté une multitude de trophées au cours de sa carrière, dont quatre titres de Ligue des champions, neuf titres de Liga, deux Championnats d’Europe et une Coupe du monde.

En 2017, Iniesta était classé 59e dans la liste de FourFourTwo des 100 plus grands joueurs de football de tous les temps, le média décrivant son style de football comme «magnifiquement observable».