MANCHESTER, ANGLETERRE – 09 DÉCEMBRE: Robin van Persie de Manchester United célèbre marquer le but gagnant lors du match de Premier League de Barclays entre Manchester City et Manchester United au stade Etihad le 9 décembre 2012 à Manchester, en Angleterre. (Photo de Laurence Griffiths / .)

L’une des meilleures performances individuelles d’une saison de Premier League est celle de Robin van Persie en 2012/13.

Le Néerlandais a marqué 26 buts et créé 15 passes décisives tout au long de la saison de 38 matchs, ramenant finalement la Premier League à Manchester United lors de sa première saison avec le club.

Il a été le facteur le plus important du succès de United cette saison. Cette analyse examinera comment il était si bon pour les Red Devils en 2012/13.

La saison 2012/13 de Robin Van Persie est l’une des meilleures performances individuelles de l’ère de la Premier League

Finition Elite

Avec 26 buts en Premier League, van Persie a été l’un des attaquants les plus cliniques d’Europe. Le Néerlandais a en moyenne 2,02 tirs cadrés par match. Sa nature clinique a été démontrée par le fait qu’en moyenne, il a marqué sur tous les trois tirs cadrés (0,33 G / SoT). Son pied gauche mortel était une arme dangereuse.

Un exemple parfait de sa finition impressionnante est celui de son premier match et but contre Fulham. Le ballon est joué dans van Persie depuis la gauche. Son marqueur lui arrive très serré. Cela donne à l’attaquant United presque pas le temps de se faire tirer au but. Cependant, van Persie réussit non seulement à se faire tirer dessus, mais il termine également brillamment dans le coin le plus éloigné.

La nature impressionnante de cet objectif est qu’un tir typique de cette situation serait tiré au poteau proche. Ce type de tir serait probablement sauvé par le gardien de but. Alors que la finition délicate de van Persie lui a permis de trouver le coin le plus éloigné, hors de portée des gardiens.

Robin van Persie contre Fulham, gracieuseté de MUTV

Robin van Persie contre Aston Villa, gracieuseté de MUTV

Sa grande finition est illustrée par son deuxième but contre Aston Villa, où il a réussi un triplé pour la deuxième fois de la saison.

Wayne Rooney a joué une balle brillante sur le dessus; van Persie a réussi à se connecter parfaitement avec le ballon avec son pied gauche l’envoyant dans le côté droit du filet Villa. Il a regardé le ballon sur son épaule droite et a fait preuve d’une grande coordination et d’une grande habileté pour obtenir une connexion aussi brillante.

Livraison dans la région

Non seulement van Persie était mortel devant le but, mais il était également un excellent fournisseur; il a récolté neuf passes décisives en Premier League tout au long de la campagne. Sa livraison à coups de pied arrêtés était un grand atout; il a réussi quatre passes décisives après une situation de ballon mort.

Étonnamment, van Persie a créé 15 grandes opportunités pour ses coéquipiers tout au long de la saison. En comparaison, Juan Mata, qui a terminé en tête des palmarès à Chelsea avec 12 passes, a créé 14 grandes chances, une de moins que le Néerlandais.

Bien qu’il ait été l’un des meilleurs finisseurs d’Europe, il était clair que van Persie n’était pas un joueur unidimensionnel et pouvait être un atout dans d’autres domaines du jeu.

Importance de ses objectifs

De nombreux attaquants peuvent obtenir des buts, mais les meilleurs attaquants sont ceux qui marquent régulièrement des buts importants. Robin van Persie était certainement l’un de ces attaquants.

Ses buts seuls en Premier League ont contribué à un incroyable 28 points pour les Red Devils. Il a marqué en 11 matchs où United ne gagnerait que d’un seul but, et il a marqué le vainqueur du match dans six de ces matchs.

Son but le plus important tout au long de la saison a peut-être été son coup franc de dernière minute contre ses rivaux de Manchester City, où il a remporté le match pour United à la 91e minute, leur donnant 6 points d’avance en tête du classement devant City en deuxième position. .

United n’a pas laissé échapper cette avance. Ils ont continué à avoir une impressionnante séquence de 18 matchs sans défaite. Cette course a finalement été interrompue par City plus tard dans l’année.

Il était cependant trop tard. United gagnerait mathématiquement la Premier League après leur visite à Villa Park le 22 avril 2013, le jeu où van Persie a marqué son incroyable volée et un tour du chapeau en première mi-temps.

Conclusion

La signature de Robin van Persie a été le facteur décisif dans la victoire de Manchester United en Premier League en 2013. Avec le recul, il est clair que l’équipe des États-Unis en 2013 n’était pas la meilleure, avec de nombreux joueurs tels que Rio Ferdinand, Nemanja Vidic et Ryan Giggs à la fin de leur carrière.

Sans les buts et les passes décisives de van Persie pour les Red Devils, il est douteux qu’ils auraient remporté la Premier League lors de la dernière saison de Sir Alex Ferguson. En fin de compte, cela montre la grande importance que le Néerlandais a eu tout au long de la saison 2012/13.

Photo principale