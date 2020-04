L’unification de la MLS avec la Liga MX serait la pire attaque contre le football mexicain

Je veux direLe football mexicain traverse une crise historique qui met en danger l’identité de sa ligue comme jamais auparavant. La première étape a été franchie il y a seulement trois jours, disparition de la promotion en première division, avec l’objectif supposé de stabiliser la santé financière de la division argent et, accessoirement, de protéger les meilleurs clubs.

Cet acte représente à lui seul l’annihilation de l’essence du football à travers le monde. Laisser le pire concurrent sans punition et ne pas récompenser le meilleur est une aberration pour les racines du sport en tant que tel et elle frise la médiocrité de la profession; cependant, les mauvaises idées ne s’arrêtent pas là pour les propriétaires de football mexicain.

Dans les dernières heures, le nouvel objectif des fédérations par rapport à la ligue mexicaine circule, des informations que des semaines auparavant avaient déjà avancées John Sutcliffe (ESPN) et qui porte sur la prétendue création d’un Ligue nord-américaineoùLiga MX et du MLS ils s’uniraient pour éradiquer le football au Mexique et aux États-Unis comme on l’appelle aujourd’hui.

Il va sans dire que cette décision serait la tombe de plus de 100 ans d’histoire du football au Mexique, car elle ne représente pas une évolution de la ligue ou une restructuration; mais l’annulation de notre tournoi caractéristique pour rejoindre un nouveau projet, ce qui implique également une douzaine d’équipes d’un autre pays.

Ce n’est en aucun cas un pas en avant dans l’histoire du football mexicain.C’est quelque chose de complètement différent, donc cela ne vaut pas la peine de se demander s’il est positif ou négatif. C’est un projet qui part de zéro avec pour seul objectif de bénéficier aux poches des propriétaires et des investisseurs. A aucun moment ne pensez-vous au public ou au salon du football, encore moins à la tradition, car d’abord il y aura toujours de l’argent.

C’est un pari des propriétaires pour essayer de faire correspondre la puissance économique des États-Unis. Autant que vous voulez prendre cette décision, le revenu économique sera toujours l’objectif principal des décisions des entreprises mexicaines de football.

Vous ne pouvez pas non plus juger les ambitions des dirigeants, car en tant que bons hommes d’affaires, le principal commandement doit être de protéger vos intérêts et de les accroître; mais le choix n’y est pas né. Le problème est de vouloir anéantir une ligue déjà forte à elle seule, avec des résultats économiques et des compétitions sportives, mais surtout de vouloir rejoindre une ligue complètement différente.

La MLS ne respecte ni l’histoire ni les traditions, ils sont clairs sur leurs objectifs de croissance d’abord dans le domaine économique puis dans le sportif, mais la différence est qu’ils ont été créés dès le début avec cet idéal. Le Mexique et son football sont nés de la spontanéité des fans, de la passion du jeu et de l’amour du sport; mais aujourd’hui tout ce qui a été transgressé et l’identité a été mise en vente, en attendant que le premier enchérisseur augmente les billets des propriétaires, contournant l’amateur.

