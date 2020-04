Lunin: “Je veux concourir pour la place de départ au Real Madrid”

Le gardien de but du Real Madrid Andriy Lunin a parlé au site Web Madridista Real dans une interview sponsorisée pour Lexcyl Abogados et a partagé ses attentes sur les saisons à venir. Lunin passe maintenant la campagne pour Oviedo après avoir été une réserve pour Valladolid pendant la première moitié de la campagne.

«Je ne sais vraiment pas ce qui se passera à l’avenir, bien sûr, je voudrais retourner à Madrid et me battre pour le point de départ, c’est ce que je veux faire, mais nous verrons ce que le coach en pense et ce qui se passe aussi avec la mise en quarantaine, j’espère que tout se passe bien », explique le jeune gardien.

Bien que ses deux premières saisons en Espagne aient été décevantes avec un manque de minutes pour lui, Lunin croit toujours en son potentiel, comme il se doit.

“Bien sûr, je pense que je suis assez bon pour être le gardien de but du Real Madrid à l’avenir. Sinon, cela n’aurait aucun sens de signer pour Madrid. J’y pense et je fais de mon mieux pour atteindre cet objectif. Quand cela arrivera-t-il? Je ne sais pas, mais je suis sûr que ce sera l’un des moments les plus heureux de ma vie, sinon le plus heureux », a ajouté Lunin.

Le jeune gardien a félicité le gardien partant du Real Madrid Thibaut Courtois.

«Thibaut a un très bon niveau, c’est clair. Il ne jouerait pas pour le Real Madrid autrement. J’aime beaucoup de choses sur lui, l’une est qu’il est très grand, un peu plus grand que moi et j’aime la façon dont il utilise sa taille lorsque le ballon est bas », a-t-il expliqué.

Le Real Madrid pourrait décider de garder Lunin en tant que remplaçant de Courtois la saison prochaine, bien que certains rapports suggèrent également que Los Blancos pourrait essayer de retirer Areola du Paris Saint-Germain, étant donné que Zidane est satisfait de ce qu’il a vu du gardien de but français.