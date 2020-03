L’Union mondiale des footballeurs: “Nous demandons la suspension des compétitions”

L’Union mondiale de football, FIFPro, a fait des déclarations à la BBC sur l’urgence du coronavirus: “Nous demandons aux autorités de la concurrence et aux organisateurs de prendre des décisions transparentes et raisonnables sur la base des conseils de leurs gouvernements respectifs. Les footballeurs professionnels sont préoccupés par eux-mêmes, les familles et les amis étant donné leur degré d’exposition aux voyages, à l’entraînement et à divers voyages. Toute action doit être coordonnée en collaboration avec les joueurs et leurs syndicats. Nous demandons aux employeurs et aux organisateurs de compétitions des mesures de précaution, y compris la suspension de l’entraînement et des matchs et nous soutenons les associations qui ont demandé ces mesures. Le football est fortement influencé par cette situation: les matchs à huis clos et les annulations ont un effet sur les flux de revenus des grands et petits clubs. L’industrie du football devrait envisager des mesures de solidarité extraordinaire pour protéger tout le monde, en particulier les membres besoin de paiement. ”