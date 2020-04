L’Union Portugaise des Joueurs réclame la garantie Santé avant de reprendre

Le Union des joueurs de football professionnels (SJPF) du Portugal Ce jeudi a exigé que le retour aux compétitions n’ait lieu que lorsque la Direction générale de la santé (DGS) garantit qu’il existe des conditions de santé et de sécurité pour les footballeurs.

23/04/2020 à 21:15

CEST

EFE

La structure dirigée par Joaquim Evangelista a déclaré dans un communiqué “qu’il n’est pas (…), ni ne l’a jamais été, contre la reprise des compétitions professionnelles, exige que les conditions pour ce faire soient évaluées et qu’il y ait un avis favorable de la DGS sur le protocole à appliquer. “

Le syndicat précise que pour rejouer il est nécessaire de garantir les mesures et conditions appropriéesÉtant donné que les joueurs “se méfient de retourner à la compétition et de voyager dans ces circonstances, car cela augmente potentiellement le risque de contagion personnelle et familiale”.

Au marge, aussi purement sportif en termes de délais est concerné (puisqu’une préparation physique est nécessaire), la possibilité de réaliser une courte pré-saison ou si les matchs doivent être repris avec ou sans public. La première et la deuxième division de la Ligue portugaise sont suspendues depuis le 12 mars et il reste 10 jours pour jouer, ainsi que la finale de la Coupe du Portugal.