L’université du Chili s’est très bien vendue ces dernières années

À partir de 2010, les Blues ont réalisé certaines des meilleures ventes de leur histoire.

Dans l’économie de n’importe quel club, il est essentiel de pouvoir vendre un joueur à un bon prix afin de supporter les dépenses de l’équipe. L’université du Chili a été le meilleur vendeur dans tout le Chili, achetant des footballeurs à bas prix et les vendant pour un montant nettement plus élevé. La particularité est que dans le classement de ceux qui valent le plus, seuls deux ont été entraînés chez les inférieurs du club: Marcelo Díaz et Ángelo Henríquez.

Les trois ventes les plus chères ont eu lieu au cours de la même année 2012: Eduardo Vargas s’est rendu à Napoli en échange de 12 millions de dollars; Ángelo Henríquez à Manchester United pour six millions de dollars et Junior Fernándes au Bayern Leverkusen pour cinq millions de dollars. Deux autres joueurs ont été vendus pour le même montant que Fernándes: Patricio Rubio (al Querétaro en 2016) et Ángelo Araos (il est allé aux Corinthians du Brésil en 2018). Marcelo Díaz (formé au bas du club) a été vendu en 2012 à Bâle pour 3,5 millions de dollars.

Les quatre autres ventes importantes du club ont été celles de Charles Aránguiz à l’Udinese en 2014 en échange de 4,5 millions de dollars; Felipe Mora à Cruz Azul en juillet 2017 pour 3,7 millions de dollars; Matías Rodríguez à la Sampdoria en 2013 pour 3,5 millions de dollars et enfin Walter Montillo, qui s’est rendu à Cruzeiro en 2010 en échange de 3 millions de dollars.