L’urgence du coronavirus et ses effets sur le monde des amateurs. Chiffres et risques de crise

Alors que le monde du football professionnel essaie de faire le décompte des dégâts suite à l’urgence du Coronavirus, il y a une autre tranche de football italien qui risque de recevoir un compte très élevé à la fin de la crise sanitaire.

ATTENTION AU CŒUR DU FOOTBALL

Parlons du Ligue nationale amateur et del football de base, à ce jour en fait je suis environ 46 mille matchs manqués chez les amateurs, impliquez-vous un peu moins de 1 million et 100 000 joueurs inscrits pour les différentes réalités sportives. Selon le Corriere dello Sport, nous parlons de près de 98% de tous les joueurs en Italie, pour lesquels il sera nécessairement nécessaire de trouver une solution efficace et unitaire.

LES CHIFFRES DE LA CRISE

Ce matin, le président du LND, Cosimo Sibilia, a invité à juste titre tout le monde à ne pas baisser la garde face à l’urgence sanitaire, alors il sera temps de réfléchir aux enjeux économiques-sportifs. Les analyses des principaux journaux sportifs italiens donnent une lecture assez inquiétante de la situation, en fait elles environ 33% des centres sportifs du pays sont à risque, nous ne parlons pas clairement des gymnases mais de toutes ces installations dans lesquelles se déroulent les activités des différentes réalités sportives. En ce qui concerne entreprises appartenant au monde du football amateur, environ 30% risquent sérieusement de ne pas se présenter à la ligne de départ de la nouvelle saison de même (près d’un club sur 3 est susceptible de disparaître).