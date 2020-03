L’urgence du Coronavirus n’arrête pas la Ligue des champions, Garcia: “Juve-Lyon? Je suis perplexe “

Des mesures encore plus restrictives pour l’Italie, le Premier ministre a annoncé dans la soirée un nouveau changement à ce qui était déjà en place depuis quelques jours, entre-temps, le sport s’est complètement arrêté pour empêcher la propagation de Covid-19.

CHAMPIONS “ANOMALA”

Pour le moment, en ce qui concerne le football italien, les seules compétitions encore actives sont les internationales, avec l’Atalanta hier sur le terrain de Valence et la semaine prochaine devrait toucher la Juventus et Naples, la situation des bianconeri est plus claire alors que l’incertitude reste sur le blues étant donné le blocus du gouvernement espagnol qui a effectivement refusé à Rome la possibilité de jouer le match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa à Séville demain soir.

GARCIA LEGITIMATE DOUBT

Une situation quelque peu paradoxale et une position de l’UEFA qui suscite de nombreuses controverses, notamment à la lumière du statut de Une pandémie mondiale certifiée aujourd’hui par l’Organisation mondiale de la santé. L’entraîneur de l’Olympique Lyon, Rudi Garcia, a pris la parole lors de la conférence de presse de l’après-midi et a prononcé des paroles importantes en vue du retour Ligue des Champions, huitièmes de finale contre les Piémontais: “Nous avons reçu la confirmation de nos adversaires que le match de Ligue des Champions se déroulera à huis clos, l’UEFA a donné son accord mais je ne peux cacher ma perplexité à cet égard. La raison? Le Premier ministre italien a arrêté tout le football italien, mais a ensuite expliqué que cela ne s’applique pas aux événements internationaux. L’Italie est désormais une zone protégée, nous y serons lundi et je trouve étrange d’interdire les matches au niveau national et non ceux de la Ligue des champions. “

