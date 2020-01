L’Uruguay a remporté le minimum au Pérou et s’attend à un miracle »

Mercredi 29 janvier 2020

Les Charrúas ont dépassé l’équipe péruvienne 1-0 et se sont positionnés dans la deuxième étape du groupe B qui mène le Brésil. Le ‘Celeste’ a atteint six points en quatre matchs et doit attendre les résultats pour savoir s’il parvient à se faufiler dans le dernier home run des pré-olympiques.

L’équipe nationale U23 d’Uruguay a réussi à imposer le minimum contre l’équipe péruvienne lors de la quatrième journée du groupe B du championnat pré-olympique qui se déroule en Colombie et dispose de deux places pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Le groupe de Gustavo Ferreyra, déjà en première mi-temps, a cherché le domaine de la «charrúa» qui avait une plus grande agressivité pour rechercher l’ouverture du marqueur. Cette pression a généré des fruits grâce à l’annotation de Francisco Ginella (11 ′) qui a mis l’avantage céleste. À partir de ce moment-là, le cadre inca a cherché la parité mais n’a pas eu d’idées claires et a été désavantagé de se reposer.

De plus, le représentant péruvien a continué de chercher à faire des rabais tandis que les Uruguayens étaient remplis de cartons jaunes (6) pour défendre le seul but marqué. Malgré le fardeau incessant du quir blanquirroja », l’Uruguay a réussi à faire avancer la tâche et à conserver les trois unités.

De cette façon, les «charrúas» ont atteint six points en quatre matchs, se positionnant momentanément au deuxième siège du groupe B mais ont déjà joué tous leurs matches, il ne dépend donc pas d’eux de se qualifier pour le home run final.

En revanche, l’équipe péruvienne n’accumule que trois points dans le même nombre de matches, ce qui complique sérieusement sa possibilité d’atteindre la dernière instance du tournoi. Lors de leur dernière rencontre, ceux de la bande devront affronter l’équipe bolivienne vendredi (31/1).

