L’Uruguay bat le Paraguay au moins de 23 ans pré-olympique »

Lundi 20 janvier 2020

Lors de la première rencontre du groupe B des pré-olympiques Colombie 2020, l’équipe dirigée par Gustavo Ferreyra a battu son rival du Paraguay 1-0. Bon début pour les «charrúas», qui sont accueillis en tant que chefs de file de la région en attendant ce que font le Brésil et le Pérou.

Lors de l’ouverture du groupe B des qualifications olympiques colombiennes, l’Uruguay a commencé du pied droit après avoir battu le Paraguay (1-0) dans un duel serré. Diego Rossi était la figure des célestes, qui ont été surpassés dans plusieurs passages de la rencontre.

Dans la première demi-heure de l’engagement, une équipe dominée par la «charrúa» a été vue, avec des transitions de balle erronées en raison de la bonne pression exercée par les Guarani. Le Paraguay méritait d’ouvrir le score mais la chance était de l’autre côté, en plus des bonnes réponses du gardien Ignacio de Arruabarrena.

Les dernières minutes de la première étape ont permis à l’Uruguay de s’affirmer sur le terrain et de provoquer un danger dans la zone rivale, Rossi étant le joueur le plus dangereux et le plus actif de la «Celeste».

Au début du complément, il y avait le seul but du match, après un mauvais départ de l’équipe nationale paraguayenne. Juan Ignacio Ramírez en a profité, a enduré la pression et a réussi à passer le ballon à Rossi, qui a défini avec le gardien à mi-chemin. La vente aux enchères de l’attaquant qui joue dans la MLS a été mordue, mais il a frappé le bâton et y est entré.

Dans les derniers passages du match, le Paraguay est allé avec tout à la recherche de l’égalité, mais n’a pas obtenu la récompense. Lorsque «Albirroja» était meilleur, une panne de courant a complètement obscurci le stade du centenaire d’Arménie et a finalement éclipsé les aspirations du Paraguay. Pitazo final et célébration uruguayenne dans ce qui signifiait la somme des trois premiers points.

Le prochain match de l’Uruguay sera contre le Brésil, dans un duel de géants qui aura sûrement plusieurs émotions. La réunion aura lieu à 22h30 le mercredi 23 janvier. De son côté, le Paraguay tentera d’ajouter ses premières unités dans le match contre la Bolivie à 20h00 le même jour.

