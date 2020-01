Luton Town signe le défenseur Peter Kioso de Hartlepool United pour un montant non divulgué

OXFORD, ANGLETERRE – 04 JANVIER: Jamie Mackie d’Oxford United est mis sous pression par Peter Kioso de Hartlepool United lors de la FA Cup Third Round match entre Oxford United et Hartlepool au stade Kassam le 04 janvier 2020 à Oxford, en Angleterre. (Photo de Jordan Mansfield / .)

Luton Town a fait sa première signature en janvier. Les Hatters ont signé un contrat permanent avec le défenseur Peter Kioso de la non-ligue Hartlepool United. Kioso arrive pour des frais non divulgués.

Luton a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé le défenseur. Kioso arrive de Hartlepool pour des frais non divulgués. Le défenseur polyvalent donne à Graeme Jones une option défensive bien nécessaire avec Luton concédant le plus de buts dans le championnat.

Kioso a brillé à Hartlepool en faisant 70 apparitions pour la poule en marquant quatre buts durant cette période. Le joueur de 20 ans est un habitué de Hartlepool qui a remporté de nombreux admirateurs.

Il rejoindra une équipe qui cherche à sécuriser son statut au championnat. Ainsi, Kioso devra faire un énorme pas en avant avec la qualité du Championnat nettement meilleure que la Ligue nationale.

Kioso pourrait faire ses débuts lorsque Luton affrontera Derby dans le championnat le 28 janvier à Kenilworth Road.

Peter Kioso bourdonne pour commencer

La nouvelle signature de Luton a pris une interview publiée sur le site Web de Luton à propos de son déménagement. Kioso a déclaré: «Je suis ravi de signer. Avec toute l’histoire de Luton en tant que club, je bourdonne pour commencer.

«Ça a toujours été une ambition pour moi de revenir dans la Ligue de Football. Je ne serais pas du genre à mentir – les deux années que je suis à Hartlepool, j’ai vu à quel point Luton s’en sortait. “

«Tout le monde parle de Luton et ils vont certainement atteindre le stade le plus élevé possible. Je veux être là pour aider. C’est la raison pour laquelle je suis venu ici. “

“J’ai vu qu’ils vont avoir un grand nouveau stade, le nouveau terrain d’entraînement, tout – la façon dont ils produisent des joueurs est incroyable ici.”

Deux joueurs actuels que Peter connaît bien sont Pelly-Ruddock Mpanzu et Brendan Galloway, ajoutant: «Brendan est un ami proche et Pelly est mon cousin. Je pense que son histoire est incroyable et c’est beaucoup pour moi que j’attends avec impatience. C’est une personne que j’admire, ainsi qu’un footballeur. “

«J’ai vu les statistiques qu’il a marquées dans chaque ligue dans laquelle il a joué. La conférence, la ligue deux, la ligue un et le champion – et c’est incroyable. C’est un grand joueur et j’ai hâte de jouer avec Pelly et tout le monde dans l’équipe. “

Graeme Jones heureux de signer

Le manager Graeme Jones a ajouté: «Au cours de la dernière année et demie, il a joué beaucoup de matchs pour Hartlepool et nous croyons vraiment que nous avons signé un jeune arrière talentueux.

«Il est un peu polyvalent, physiquement bon, décent dans les airs et un coureur solide. Un vrai bon pour l’avenir. Après avoir perdu Jack Stacey l’été dernier, nous étions à la recherche d’un remplaçant permanent et nous sommes ravis de faire venir Peter. »

