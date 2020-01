Lyon et Chelsea sur ses traces

rouge-gorge Gosens il traverse une période de forme exceptionnelle et s’impose de plus en plus comme l’un des meilleurs outsiders de notre ligue. De son atterrissage àAtalanta à l’été 2017, la classe de ’95 a été imposée dans les hiérarchies de Gasperini devenir un élément indispensable pour l’équipe.

Ayant atteint la moitié du championnat, le Néerlandais a déjà établi son propre record de buts dans un championnat, atteignant 8, dont un sur Champions contre le Shakhtar, et en fournissant 4 aide.

L’intérêt de Chelsea et de Lyon

La performance du numéro 8 de la Déesse n’est pas passée inaperçue et, selon Tuttosport, Chelsea et Lyon aurait fait une offre de 25 millions euros au club de Bergame pour son achat.

Pour l’instant, la direction de Nerazzurri a refusé, mais il sera de plus en plus difficile de licencier les prétendants Gosens, surtout s’ils gardent ce niveau jusqu’à la fin du championnat.