Lyon, Garcia: «Nous avons donc mis la Juventus en difficulté. Sur le chemin du retour … ‘| Ligue des champions

A l’issue de Lyon-Juventus, l’entraîneur français Garcia s’est entretenu avec Sky Sport: “Pas de regret de ne pas avoir augmenté l’avantage, mais la conscience d’avoir réussi à mener une bonne première mi-temps. Bon de ne pas avoir marqué à domicile lors du premier match. Dans la seconde nous avons souffert, mais j’ai aimé le nous nous sommes battus et avons réussi à remporter la victoire. Les dix premières minutes ont été un peu timides, puis nous sommes sortis, nous avons élargi le jeu et nous les avons mis en difficulté. Le but est de marquer avec eux et de gagner la qualification. ”