Lyon-Juventus, le club français et la courbe à nœuds courts. La déclaration de l’OL

Déclaration officielle de Lyon, en réponse au soutien organisé de l’OL. Ces derniers jours, les Bad Gones, groupe ultras de l’OL, a déployé une banderole au-dessus de la boutique du stade Groupama, à l’attention du président Jean-Michel Aulas, dans laquelle il s’est demandé où étaient passées les valeurs et l’identité de l’équipe. Ils ont ensuite posté un communiqué de presse sur leur page Facebook: “Où s’est terminée notre haine de la défaite? Notre envie de gagner et de faire briller les couleurs de l’OL?” d’attaquer ensuite le club numéro un, coupable de se concentrer principalement sur l’aspect financier du club.

La réponse de l’OL est venue ce matin: “Le club va déposer une plainte pour les contenus publiés ou partagés sur les réseaux sociaux qui peuvent constituer des insultes, diffamations, menaces, harcèlements ou incitations à la haine et à la violence. Il est de notre devoir de nous mobiliser pour lutter contre les discriminations et haine dans les discours, en ligne et sur le terrain. L’OL pourra en assumer la responsabilité. “

Rappelons que les frictions entre l’équipe et les supporters sont déjà apparues cette saison, notamment après le match de Ligue des champions contre Leipzig (2-2) au cours duquel le défenseur lyonnais Marcelo a été pris pour cible par ses supporters. Déchaînant la réaction de Memphis Depay, il s’est précipité pour défendre son coéquipier. A la fin du match, le Néerlandais a déclaré: “Ils nous crachent au visage, j’espère que le club prendra position.”