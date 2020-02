Lyon vs Juventus: buts, résultat, meilleurs moments en Ligue des champions 2020 | Ligue des champions

Aux commandes d’un grand Houssem Aouar, l’Olympique Lyon a donné la grosse surprise en battant la Juventus par le minimum en match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, en plus de couper la séquence de buts de Cristiano Ronaldo. Cela fait plus de dix ans que le tout-puissant Juve n’est pas tombé contre une équipe de France et il l’a fait devant une équipe léonaise arrivée avec la cendrillon vitola du tournoi.

La présence de quelque 3 000 supporters italiens en plein essor de l’épidémie de coronavirus dans le pays transalpin n’a pas intimidé le fan lyonnais qui remplissait le stade jusqu’au drapeau. Pour l’Olympique c’était une soirée pour faire plaisir à ses fans dans une saison pleine de soucis ou, au contraire, se rendre à l’évidence que l’équipe n’en donne pas plus et qu’il faudra attendre la prochaine campagne pour revoir Bon match au Parc OL.

Rudi García surpris par l’introduction dans les onze initiaux de Bruno Guimarães, arrivé il y a dix jours de l’Athletico Paranaense. Pour le milieu de terrain international brésilien U-23, il arrive à Lyon et embrasse le saint car après ses débuts vendredi dernier en Ligue française avec la victoire sur Metz (0-2), il n’a pas fallu longtemps pour prouver la compétition européenne maximale.

Avec la titrisation de la toute nouvelle signature de León, Rudi García a cherché à renforcer la zone de confinement par 3-5-2, qui comprenait également Tousart et Aouar. Maurizio Sarri, quant à lui, a opté pour l’alignement sans surprise. Le seul doute était dans la salle des machines où il a placé Betancur et Rabiot, ainsi que l’ancien Pjanic, au détriment de Ramsey et Matuidi.

L’entraîneur léonien avait raison dans son approche et a réussi à neutraliser la capacité offensive de la Juventine avec un bloc défensif bas et compact. Mais il avait aussi un Aouar stellaire. Le milieu de terrain français a donné un récital de jeu complet. Ronaldo en revanche est à peine apparu, oui, dès qu’il a touché le ballon derrière le Français derrière il est entré dans le frisson. Le Portugais a été le premier à avertir avec un coup de pied de centre qui s’est légèrement détourné après quatre minutes avec le gardien de but déjà battu. Mais c’est Lyon qui a montré le plus d’ambition. Une fois les nerfs initiaux dépassés, l’équipe s’est libérée et a commencé à atteindre la zone de Szczesny avec danger. À la 20e minute, Toko Ekambi a envoyé le premier avertissement avec une tête qui secouait la barre transversale.

La Juve a répondu avec un nouveau centre Ronaldo qui a autorisé Cornet comme il pouvait après que Lopes soit sorti pour les raisins. Mais le match était Houssem Aouar qui s’est permis le luxe de représenter d’abord Dybala avec une pipe de ceux qui ont fait du mal et peu de temps après, Danilo le dribble dans la ligne de base, puis se recentre et Tousart ouvre le score. C’était la première heure du match et la Juventus était en remorque et sans solutions car il n’était pas juste de contrôler le match contre l’adhérence et la poussée des locaux. Signe de l’intensité du Lyon derrière De Ligt, il a dû jouer avec sa tête bandée lorsqu’il a subi une coupure et des saignements abondants après un bruit dans la zone où il est entré en collision avec plusieurs joueurs. Dans la deuxième partie, la question était de savoir si l’Olympique allait pouvoir maintenir le même niveau de jeu et de concentration face à la plus grande expérience de son rival dans ce type de matches.

La Juventus a commencé à planer plus fréquemment dans la région de Lopes, mais sans grand danger. Pjanic et Dybala ne pouvaient pas prendre le commandement du parti ou se connecter avec Ronaldo. Maurizio Sarrio a alors décidé de présenter Ramsey en échange de Pjanic. L’attaque italienne est alors devenue plus dynamique et c’est alors qu’il a commencé à enseigner les crocs. Dybala avait pour but un match nul dans ses bottes mais son tir du cœur de la zone après un grand centre Sandro est sorti. Sarri a de nouveau déplacé la carte et est entré dans Higuain by Square, en plus de s’asseoir Rabiot by Bernardeschi. Plus d’essence pour tenter de revenir à Turin avec au moins un nul.

Un carburant qui n’avait plus l’Olympique qui a fini par dégoûter et regarder l’horloge. Le mauvais but de Higuaín a empêché les gradins lyciens de se dégoûter, ainsi qu’un hors-jeu qui a renversé un but de Dybala. L’Argentin et Ronaldo, qui ont eu 11 jours consécutifs en championnat italien, ont également réclamé deux pénalités mais l’arbitre Jesus Gil Manzano n’a pas bougé son pouls et a mis fin au match qui laisse la Juventus à la merci d’un retour à Turin.