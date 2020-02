Lyon vs Juventus: line-up, heure et où regarder la TV LIVE GRATUITE | Ligue des champions

La Juventus n’a plus remporté la Ligue des champions depuis 1996. Ce rêve de soulever l’Orejona a 24 ans, mais avec Cristiano Ronaldo à bord, le club italien est ravi de couper la séquence et d’être couronné en Europe. C’est ainsi que ce mercredi, la «vecchia signora» affrontera son premier obstacle en aller-retour, en visitant Lyon en première manche des huitièmes de finale.

Après avoir remporté cinq titres de champion et être resté deux fois aux portes de la victoire en Coupe d’Europe, avec des finales perdues contre Barcelone en 2015 et le Real Madrid 2017, sous la direction de Massimiliano Allegri, la Juventus a opté pour un changement de philosophie et Le plus offensif, Maurizio Sarri, lui a été confié. Un pari qui jusqu’à présent a fonctionné au niveau des résultats, avec la ligue de tête et de bonnes options pour atteindre la finale de la Coupe d’Italie, mais toujours pas très brillant au niveau du jeu.

La Juventus a Cristiano Ronaldo, qui a marqué onze matchs consécutifs en Serie A et égalé le record de l’Argentin Gabriel Omar Batistuta et de l’Italien Fabio Quagliarella, avec la possibilité de le battre dimanche prochain au Derby italien contre l’Inter Milan, troisième. Au total, il a signé 21 buts en Serie A et, parmi toutes les compétitions, a inscrit 19 buts lors des 15 derniers matchs. Il sera le leader du front avec l’Argentin Paulo Dybala et, selon toute vraisemblance, le Colombien Juan Guillermo Cuadrado.

Le grand ex, le Bosniaque Miralem Pjanic, sera le cerveau du centre du peloton, avec le Français Blaise Matuidi et celui entre le Gallois Aaron Ramsey et l’Uruguayen Rodrigo Bentancur, tandis qu’en défense le Néerlandais Matthijs De Ligt devrait être le titulaire à côté de Leonardo Bonucci

En face, la Juventus aura un Lyon qui a les nerfs en pleine floraison car elle connaît l’une des saisons les plus convulsives de ces dernières années. La victoire vendredi dernier à Metz (0-2) a permis à l’équipe de France de continuer à rêver d’un retour en qualification de la Ligue française qui lui permettrait de revenir la saison prochaine en Ligue des champions. Mais il n’a pas dissipé les doutes qui retiennent son jeu.

Tout indique que Rudi García, qui a pris les rênes de l’équipe en octobre dernier après le limogeage de Silvinho, tentera de placer le même système sur le terrain, un 3-4-3, répétant avec Denayer, Marcelo et Marçal à l’arrière. . Le milieu de terrain serait renforcé avec Tousart et Aouar devant la défense et deux voies, Dubois et Cornet. Avec cette plus grande concentration de joueurs en deuxième ligne, Garcia tentera d’isoler les deux probables points de la Juventine Dybala et Cristiano Ronaldo.

Compositions probables

Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé, Terrier.

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Álex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Square.

Arbitre: Jesús Gil Manzano (Espagne).

Heure: 15 h 00