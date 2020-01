M. Peanut décède dans un endroit commercial qui marque le précédent Super Bowl LIV Off Side

EAcclamé, M. Peanut, connu pour être l’image de la célèbre société de cacahuètes de Chicago, Planters, est décédé dans l’une des dernières annonces avant la marque américaine LIV Super Bowl. Après 104 ans d’avoir été l’animal de compagnie de la société, M. Peanut a choqué les amoureux des arachides dans le monde, pour pleurer sa mort sur les réseaux sociaux.

La société a publié l’annonce de Mr. Peanut, vêtu de son chapeau haut de forme et tenant sa canne noire, et ses amis, Wesley Snipes et Matt Walsh, qui ont eu un accident de voiture. Alors que le trio tente d’échapper au mobile NUT déviant, ils s’accrochent à la branche d’arbre. Momentanément en sécurité, le poids des trois met sa vie en danger et rompt presque la branche jusqu’à ce que M. Peanut décide de sacrifier sa vie pour sauver ses amis.

“C’est avec grand regret que nous confirmons que Mr. Peanut Il est décédé à 104 ans », a déclaré Samantha Hess, responsable de la marque Planters chez Kraft Heinz, dans un communiqué. “On se souviendra d’elle comme de la légumineuse qui a toujours rassemblé les gens pour des aventures folles et un bon moment”, a-t-il ajouté.

Le célèbre Peanut est décédé dans l’une des dernières annonces avant le Super Bowl LIV (Photo: Youtube / Mr. Peanut)

La déclaration mentionne également que les fans de la mascotte de la marque de collations pourront voir l’annonce pendant le spectacle et avant le début de la Super Bowl LIV.

«La publicité officielle de la marque dans le Super bol il sera publié à la mi-temps et diffusera les funérailles afin que le monde puisse pleurer la perte de la légumineuse bien-aimée », indique le communiqué.

M. Peanut est décédé à 104 ans (Photo: Twitter / M. Peanut)

Avant l’annonce, les réactions des fans dans le réseaux sociaux. Mais non seulement elles, des marques bien connues en ont également parlé.

“Mon Dieu! Ils ont tué M. Peanut », explique un utilisateur sur Twitter.

Mon Dieu! Ils ont tué M. Peanut 😖 #RIPPeanut https://t.co/3g98ih2yR2

– Un autre minuscule (@ NicaroChan13) 22 janvier 2020

“Pour moi, le moment le plus emblématique de M. Peanut sera toujours son apparition au bas de la panne TRL de Mariah Carey, que j’ai vue au moins 30 fois”, a rappelé un autre.

Pour moi, le moment le plus emblématique de M. Peanut sera toujours son apparition dans le fond de la panne TRL de Mariah Carey, que j’ai regardée au moins 30 fois (Seigneur me pardonne). Cette légumineuse coquine qui plane sur Mimi … elle me prend à chaque fois. pic.twitter.com/GMBBA8ajoG

– Mark Joseph Stern (@mjs_DC) 22 janvier 2020

“Quand j’étais enfant avec une grave allergie aux arachides, j’ai été élevé pour avoir peur de M. Peanut”, a tweeté une autre personne. «Mais cela a toujours semblé si agréable et jovial. Il nous manquera! »

Dans des nouvelles très pertinentes, M. Peanut vient de mourir !!! // Dans des nouvelles pertinentes aujourd’hui, M. Cacahuate est décédé. Repose en paix. https://t.co/kWvuIj68xj pic.twitter.com/KHpo4k1LXB

– Alma Maldonado (@ almaldo2) 22 janvier 2020

La mort de M. Peanut a choqué Internet et a immédiatement commencé à présenter diverses condoléances. C’est le cas du Museum of Cartoon Art, qui a exprimé ses regrets sur Twitter.

Nos condoléances à toute la famille Peanut. C’était un vrai géant de la publicité. https://t.co/bPsXgfntqY

– Cartoon Art Museum (@cartoonart) 22 janvier 2020

“Nous sacrifierions également tout pour les arachides”, a déclaré la société de chocolat Snickers.

La compagnie de chocolat a également statué sur la mort de M. Peanut (Photo: Twitter)

Même PETA, une institution qui se bat pour les droits des animaux, a déploré la mort surprise: “QEPD M. Peanut, qui était une magnifique source de protéines pour les végétaliens du monde entier.”

RIP M. Peanut qui était une magnifique source de protéines pour les végétaliens du monde entier. # RIPeanut 🥜🧐 https://t.co/YS9IImRxlW

– PETA (@peta) 22 janvier 2020

Toyota aux États-Unis a également regretté le départ de M. Peanut et l’a fait avec une image de sa voiture Supra 2020 à côté d’une voiture en forme d’arachide, similaire à celle qui a subi l’accident. “Nous espérons que vous brûlez des pneus sur cette superbe piste de course”, ont-ils écrit.

La division de Toyota aux États-Unis a également regretté le départ de M. Peanut (Photo: Twitter)

