“Ma ligue a effectivement commencé contre Acireale”

Attaquant expert né en 1990, Luca Orlando est devenu l’une des pierres angulaires de l’échiquier Savoia de Carmine Parlato, après une première partie de saison conditionnée par une mauvaise forme physique.

Voici les déclarations d’Orlando aux chaînes officielles du club Torre Annunziata, dans la section Gazzetta di Oplonti:

Malgré un programme décidément important, sur le terrain, vous conservez l’esprit d’un footballeur affamé qui ne lésine pas sur la course et joue pour ses coéquipiers. Est-ce le secret de Luca Orlando? «Oui, je me suis promis de faire ce travail avec la plus grande passion. Me rendre disponible pour l’équipe et laisser de côté mes discours personnels m’a distingué au cours de mes 10 années en tant que footballeur professionnel. Ne pensez pas à moi, mais à l’équipe, c’est aussi le fils de mon personnage “.

La première partie de la saison a été marquée par une blessure, dans la seconde vous avez été pratiquement toujours utilisé par Monsieur Parlato: comment jugez-vous vos progrès personnels et collectifs? “Je l’ai toujours dit: les 6 mois de la saison passée où j’étais stationnaire m’ont amené à avoir des problèmes physiques que je n’avais jamais connus auparavant. Mon championnat a recommencé, directement de Savoia-Acireale: à partir de là, ma condition et mes performances se sont améliorées. J’ai ressenti la confiance du Monsieur qui m’a déployé, souvent et volontiers, propriétaire. Nous avons une attaque importante et tout le monde essaie d’apporter sa contribution en fonction des caractéristiques individuelles. Le faux pas de Castrovillari et les tirages à maturité contre Marina di Ragusa et Roccella ne nous ont pas permis de suivre Palerme, qui a recommencé à jouer à Palerme. Mais ce que nous sommes appelés à faire, nous le ferons jusqu’au bout. “

Le 4-2 contre Acireale représente l’un des matchs les plus excitants de Savoie 2019/2020, il y a votre main dans cette victoire: comment c’était de vivre à Giraud? «Ce match a été une libération. C’était mal de vivre le double désavantage, encore plus depuis le banc. Puis je suis entré après une demi-heure depuis le début de la première mi-temps, à partir de là, un retour sensationnel a commencé: avec la victoire à Palerme, c’était l’une des meilleures pages de ce championnat. Nous espérons vivre d’autres jours comme ça. Le stade de Giraud était un tumulte, Tribuna et Curva étaient bondées: c’était une belle émotion. “

Vous êtes un footballeur atypique car vous n’utilisez pas beaucoup les réseaux sociaux, j’ai été frappé par la lecture de vos réflexions sur la gratitude: comment le traduisez-vous footballiquement? “C’est une histoire de vie que je réalise au quotidien. De nos jours, les gens veulent recevoir sans donner: le secret, cependant, est de donner, puis la vie vous redonne au fil du temps. Je donne, sans condition, à tout le monde, comme je l’ai dit dans la première réponse. Il vaut également la peine de parler de football; quelqu’un m’a grondé pour ça mais c’est justement cet aspect qui m’a permis de nouer des amitiés et d’avoir beaucoup de gens qui m’aiment. Le football n’est jamais un discours personnel mais collectif ».

Vous avez des camarades de service avec des caractéristiques différentes: comment les définiriez-vous, chacun, avec un mot différent? “Trouver un terme pour tout le monde est un peu difficile, mais j’essaie. Cerone est lunatique, a joué hors du commun pour cette catégorie. Diakitè est un joueur explosif, j’ai rarement vu un footballeur sauter si fort pour se frapper la tête. De Vena est un joueur positif, au-delà des caractéristiques techniques dont il a fait preuve au cours de sa carrière. Scalzone est éclectique, flashy et a un caractère différent de tous les autres. Enfin Romano est un attaquant volontaire ».

Nous vous avons appelé “Orlando furioso”, mais Luca, en dehors du terrain, quel genre de garçon est-il et qu’aimez-vous faire? «Je vis avec ma petite amie, avec qui je suis ensemble depuis 6 ans. J’aime passer du temps avec ma famille et mes amis. Loisirs? Lisez et regardez des jeux, quelle que soit la catégorie. Depuis deux, trois ans, j’étudie l’économie et la finance “.

15 victoires, 8 nuls et 1 défaite: une saison plus qu’excellente à ce jour. Comment vivez-vous, psychologiquement, cette situation dans laquelle vous êtes appelé à chasser le haut du classement? «Une tendance importante de notre part. Nous sommes appelés à chasser, oui. Nous espérions aller à -1, le défi de Castrovillari a été un revers inattendu, dont nous avons payé le prix. C’est maintenant passé. J’ai lu les déclarations du personnel et du président: nous devons faire de notre mieux au cours des 10 derniers matchs, en essayant de remporter 10 victoires. Ensuite, nous résumerons à la fin: faire la course avec les autres n’est pas bien, mais nous devons faire de notre mieux jusqu’au bout pour nous, pour les fans, pour le club et pour respecter notre métier “.

9 sur les épaules, quelques buts dans les jambes: faut-il s’attendre à un autre but dans les matchs de cartel? «J’espère contribuer à la cause en marquant des buts importants, ceux qui peuvent être décisifs pour grignoter quelques points à Palerme. Nous avons une attaque importante, tout le monde apporte sa contribution et l’entraîneur nous alterne tous devant. “

Nous terminons avec le message habituel aux fans. «Je remercie tous ceux qui sont présents, surtout sur la route. Les voir est quelque chose de merveilleux et ce serait bien de voir le stade Giraud toujours bondé. Cette Savoie est un grand groupe et on y croira jusqu’au bout! De notre côté, nous promettons un engagement jusqu’en mai et un grand attachement à la chemise. Je vous embrasse, à bientôt! “