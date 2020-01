“Ma première finale, quel frisson! Nous ferons tout pour …”

AFRAGOLA (NA). Demain soir finale régionale de la coupe amateur italienne pour leafragolese la Président Niutta, le partenariat rossoblu de cette année a décidé d’investir massivement sur et en dehors du terrain pour atteindre le double et enfin conquérir la Serie D. Côte amalfitaine.

L’ÉMOTION DU PRÉSIDENT ROSSOBLU

Dans la soirée, le numéro un africain a lancé un message vidéo en vue de l’engagement historique, avec lui présente tous ses splendides enfants: «Il reste quelques heures pour cette merveilleuse finale entre Afragolais et Côte amalfitaine, pour moi c’est une première temps et je suis vraiment excité. – Niutta admet – Demain, je serai à Squitieri, j’ai hâte d’encourager notre équipe. Environ un an et demi s’est écoulé depuis mon arrivée à Afragola, nous nous étions fixé pour objectif de ramener un grand football en ville, nous ferons tout notre possible pour le faire. Demain un match important nous attend, concentration maximale de tous les membres, du staff aux joueurs, en passant par le club et les supporters. – conclut le président de Rossoblu – Le but est de ramener la Coupe à la maison, je me soucie beaucoup et je suis très excité à propos de ma première finale, je suis sûr que demain les garçons nous donneront une grande joie. Je vous attends à Sarno, je serai là et j’espère que vous viendrez en grand nombre pour soutenir nos couleurs magiques “.