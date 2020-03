“Ma première saison a été mauvaise, mais adaptative” »Soccer Press

Mercredi 25 mars 2020

Le milieu de terrain belge a regretté sa première année au Real Madrid, avec de mauvaises performances et plusieurs blessures. Bien qu’il soit également excité par une deuxième saison dans la boîte «merengue», où il sait qu’il sera jugé. Il avait aussi des mots pour le coronavirus en Espagne.

Eden Hazard est déjà récupéré de sa dernière opération de la cheville, bien qu’il doive continuer à la maison en raison de la quarantaine appliquée à Madrid en raison de la pandémie de coronavirus. Le milieu de terrain a examiné la situation sanitaire dans la capitale espagnole et ses perspectives au Real Madrid.

“Je ne dis pas que je ne peux pas l’attraper, mais je suis à l’intérieur de la maison, personne ne vient, nous ne pouvons voir personne. J’ai un peu peur, comme tout le monde, mais je dois surtout le transmettre aux autres, c’est la chose la plus délicate. Nous avons des gens pour prendre soin de nous. Je suis préoccupé par les personnes les plus faibles, qui ont plus de problèmes », a déclaré le volant lors d’une conversation avec la télévision nationale belge.

Entrant pleinement pour revoir ce qui a été sa première saison au Real Madrid, Hazard a admis que ce n’était pas comme prévu, mais que dans les années suivantes qui restent sur son contrat, il sera en mesure de montrer toute sa qualité de joueur.

«Ma première saison à Madrid est mauvaise, mais pas dans son intégralité. C’est une saison d’adaptation. Je serai jugé dans le second. C’est à moi d’être en forme l’année prochaine. Le groupe est bon. Pour moi, c’est une expérience formidable. J’ai encore quatre ans de contrat », a expliqué l’équipe nationale belge.

Enfin, il a été consulté par l’Euro Cup et son report d’un an en raison du coronavirus. Malgré sa blessure, l’ancien Chelsea a déclaré qu’il «espérait arriver, j’ai donc été déçu par le changement. J’avais l’intention de jouer. Nous aurons tous une année de plus en 2021, ce qui est dommage, mais ma cheville me permettra de me remettre en forme. »

“J’aurais dû travailler dur pour cela, mais depuis que je me suis blessé, j’avais déjà fait beaucoup de choses … Il se serait bien déroulé quoi qu’il arrive. J’aurais eu un manque de rythme, bien sûr, mais la qualité n’est pas perdue », a conclu Eden Hazard.