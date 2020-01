Macclesfield Town signe Jonathan Mitchell et Danny Whitehead en prêt

Le défenseur de Huddersfield Town Danny Simpson et l’attaquant du Brentford FC Sad Benrahma lors du match de championnat Sky Bet entre Huddersfield Town et Brentford au John Smith’s Stadium, Huddersfield le samedi 18 janvier 2020. (Photo par Andy Whitehead / MI News / NurPhoto via .)

Macclesfield Town a annoncé ses deux premières signatures en janvier. Les Silkmens ont engagé respectivement le gardien de but Jonathan Mitchell et le milieu de terrain Danny Whitehead auprès de Derby et de Salford City. Ils arrivent en tant que nouveau recruteur du nouveau manager Mark Kennedy depuis son arrivée la semaine dernière.

Macclesfield signe Jonathan Mitchell et Danny Whitehead en prêt

Macclesfield a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé le duo. Mitchell et Whitehead arrivent en prêt pour le reste de la saison, déterminés à éloigner Macclesfield, à court d’argent, des problèmes de relégation.

Mitchell est un gardien de but très expérimenté qui arrive pour remplacer Owen Evans qui a été rappelé par Wigan et finalement prêté à Cheltenham.

Le bouchon du Derby a joué à tous les niveaux de la ligue de football. Il a passé la saison dernière à Oxford United et Shrewsbury. Il a également passé du temps dans la Ligue deux avec Luton en 2015/16.

Mitchell arrive pour rivaliser avec Reice Charles-Cook qui a remplacé après Evans a quitté le club. Mark Kennedy poursuit un nouveau gardien depuis son arrivée au pouvoir et sera ravi d’avoir Mitchell à bord.

Danny Whitehead revient pour un quatrième sort à Macclesfield. Son dernier sort a vu Macclesfield retourner dans la ligue de football avant son départ pour Salford en 2018. Whitehead sait tout sur Macclesfield et sera ravi d’être de retour.

Le temps de jeu a été limité à Salford cette saison. Whitehead revient à Macclesfield en héros après son rôle énorme dans le retour de Macclesfield dans la ligue de football.

Whitehead et Mitchell joueront tous deux des rôles clés dans la lutte de Macclesfield pour éviter le décrochage de la ligue de football. Les procédures financières et disciplinaires peuvent les renvoyer de toute façon, mais Mitchell et Whitehead seront des figures clés de Macclesfield en collectant autant de points que possible.

Les deux joueurs ont fait leurs débuts lors du match nul hier soir avec leur rival du Cheshire Crewe Alexandra. Ce résultat a laissé Macclesfield à trois points de la zone de relégation.

