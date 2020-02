Macquarie Bank -2: de l’Udinese à Atalanta via Samp, toutes les affaires en Italie | Primapagina

(Le premier épisode de l’enquête peut être lu ici)

À Watford, ils savent comment. Car en ce qui concerne l’utilisation de l’effet de levier, le club anglais de la famille Pozzo essaie différentes formules et travaille avec de nombreux acteurs principaux dans ce domaine spécifique. En parcourant la page dédiée du site Web de Companies House UK, il s’avère que les Hornets ont eu des relations avec des acteurs comme Barclays et Santander UK. Chez Calciomercato.com, nous avons récemment souligné comment Watford a conclu des affaires avec XXIII Capital à plusieurs reprises., le sujet qui, ces derniers mois, a financé certains des transferts les plus pertinents par le biais de formules que la Fifa ferait bien d’étudier très attentivement (ICI). Et dans tout cela, l’acteur émergent dans le monde du football anglais en matière d’affacturage ne pouvait certainement pas manquer: Macquarie Bank, le “Vampire Kangaroo”Ce qui ces dernières années a montré une grande attraction dans les clubs de Premier League.

Les Hornets concluent un accord daté du 5 décembre 2017 avec la banque d’investissement australienne, transférer le crédit sur un transfert qui a lieu complètement intra moenia. C’est en fait la vente de Valon Behrami à l’Udinese pour une somme de 2 millions d’euros. Watford vend le prêt de 1,9 million d’euros à Macquarie. Ainsi, une entreprise de la famille Pozzo transfère un joueur à une autre entreprise de la famille Pozzo et demande à un tiers d’avancer le crédit. N’est-ce pas si merveilleux?

Comme mentionné dans l’épisode précédent Watford, comme Sheffield United, occupe une position spéciale vis-à-vis de la Macquarie Bank. Verser l’argent dû à West Bromwich Albion à la banque australienne pour l’acquisition de Craig Dawson (2 935 300 livres, venant à échéance le 1er septembre 2021), mais auparavant le crédit dû par l’Udinese Behrami. Et nous répétons le concept par le doute: qCet entrelacement de dons et de prises envers des clubs individuels peut-il donner au fournisseur de crédit un pouvoir supplémentaire?

ATALANTA ET LE CAS DE ROON – Mais avoir à indiquer au club anglais que la plupart d’entre eux est entré dans un cercle de dépendance vis-à-vis du vampire australien Kangaroo, alors nous ne pouvons qu’indiquer le Middlesbrough. que il a commencé à travailler avec Macquarie en octobre 2017 et n’a jamais cessé depuis. La dernière transaction est datée du 28 août 2019 et est célébrée en marge du transfert de Martin Braithwaite aux Espagnols Leganes. Le club anglais a déjà vendu des crédits sur des tranches de 1,8 million d’euros arrivant à expiration le 31 juillet 2020 et de 1 million d’euros arrivant à expiration le 31 juillet 2021.

Les précédents accords conclus par Boro avec la banque d’investissement australienne concernent les ventes de deux joueurs à des clubs italiens. L’un des deux est celui qui rapporte le milieu de terrain néerlandais Marten De Roon à Atalanta. Il convient de rappeler que le Néerlandais a joué une première saison avec l’équipe de Bergame en 2015-16, puis est passé à Middlesbrough où il a joué l’édition 2016-17 de la Premier League, doncJe rentre à Bergame à l’été 2017. Donc après une seule saison, Boro vend le milieu de terrain néerlandais au club dont il l’a acquis, donc vend à Macquarie une partie des versements qu’Atalanta s’engage à payer dans les saisons suivantes. Le virement à Macquarie a lieu avec l’accord signé le 20 octobre 2017. Il s’agit d’un accord complexe car il fait référence à un autre signé contextuellement, qui sera discuté dans le paragraphe suivant. Et les deux accords font référence à un prêt de 10 023 526 euros consenti par Macquarie à Middlesbrough, à rembourser en quatre tranches réparties comme suit: 2,5 millions d’euros venant à échéance le 1er avril 2018, 4 millions d’euros venant à échéance le 31 juillet 2018, 2 millions d’euros venant à échéance le 31 octobre 2018 et 2 millions d’euros, plus tout les intérêts courus, venant à échéance le 1er avril 2019. A noter que la somme des tranches fait 10,5 millions d’euros (plus tout intérêt), en échange de 10,023 millions et petite variation. Pour honorer les trois versements dont les dates d’expiration sont le 1er avril 2018, le 31 octobre 2018 et le 1er avril 2019 Middlesbrough utilise une partie de l’argent dû par Atalanta, qui à son tour verse 13,5 millions d’euros pour ramener De Roon à Bergame.

L’ACCORD AVEC SAMP DI FERRERO – Comme mentionné, un autre accord entre Boro et Vampire Kangaroo est signé le 20 octobre 2017. Et même dans ce cas, il y a L’enjeu est le transfert d’un footballeur dans un club italien. Il s’agit de Gastón Ramirez, qui va à Sampdoria en échange de 6 millions payés en deux tranches, une tranche de 2 millions d’euros venant à échéance le 21 août 2017 (2 millions d’euros) et le 31 juillet 2018 (4 millions d’euros). En ce qui concerne cette dernière date, le document sur le site Web de Companies House UK prête à confusion, car dans un premier temps (comme vous pouvez le voir sur l’image 6), nous parlons du 31 juillet 2017. La figure 7 révèle plutôt que pour le versement de 4 millions d’euros, la date exacte est le 31 juillet 2018. C’est-à-dire le quatrième des délais qui Boron doit respecter pour restituer 10,023 millions d’euros à Macquarie

Il convient plutôt de noter que le croisement entre Sampdoria et Macquarie Bank n’est pas épisodique, ni ne commence par le transfert de Ramirez à Blucerchiato. La relation est plus ancienne et les documents budgétaires annuels de la Sampdoria en témoignent. Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2016 indiquent que le club blucerchiata a des dettes à la suite de la vente de créances pour 10,633 millions d’euros, dont 6,278 millions pour les “avances sur transferts de joueurs”. Ces derniers sont tous dus à Macquarie Bank International et se réfèrent aux transferts de Pedro Obiang West Ham (2 millions d’euros) e Roberto Soriano à Villarreal (4,3 millions d’euros).

Et dans le document des états financiers au 31 décembre 2018, voici le rappel. Il apparaît que la société Blucerchiata a reçu des avances sur transferts du marché des transferts pour près de 12 millions d’euros. 6,8 millions d’euros sont dus à Macquarie Bank International pour la vente de Luis Muriel à Séville. Extrait du document il semble que la société de Massimo Ferrero doive de l’argent à d’autres sujets pour la vente de crédits. L’un d’eux est Internationales Banckhaus Bodensee, un autre des sujets (outre XXIII Capital et Macquarie Bank) dont il parle Fuites de football dans un article consacré à la spirale de la dépendance financière dans laquelle le football mondial a foiré (ICI). Bankhaus est créditeur de 2 millions d’euros pour avoir acquis une partie du crédit provenant de la vente de Bruno Fernandes au Sporting Clube de Portugal. Et 3,1 millions d’euros supplémentaires sont dus au facteur Bper pour une avance sur la prime de performance due par Rome pour Patrick Schick.

Chiffres importants. Pour un monde du football prêt à saigner des vampires non seulement de l’Australie.

PS #freeruipinto