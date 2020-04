Maddison claque la porte à Man Utd après avoir réfléchi au statut de Leicester

Date de publication: samedi 18 avril 2020 6:41

James Maddison insiste sur le fait qu’il est «très, très heureux» à Leicester City malgré les rumeurs le liant à un déménagement à Manchester United.

Maddison a été l’une des stars de la saison impressionnante de Leicester, les Foxes étant en route pour la qualification en Ligue des champions jusqu’à l’arrêt de la Premier League en mars.

Sa forme au cours des deux dernières saisons a suscité l’intérêt de Manchester United, qui continue de cibler les joueurs locaux prometteurs – et pourrait devoir faire un choix direct entre Maddison et la star d’Aston Villa, Jack Grealish.

Leur attention pourrait devoir se tourner vers ce dernier compte tenu des commentaires de Maddison, 23 ans, qui a maintenant révélé qu’il se sentait “une partie du mobilier” au King Power Stadium.

“Si je repense à il y a quatre ans, j’étais prêté à Aberdeen par Norwich et maintenant je joue chaque semaine en Premier League et c’est tout ce que j’ai toujours voulu faire”, a-t-il déclaré à LCFC TV.

«Parfois, des trucs comme celui-ci peuvent vous faire vraiment réfléchir et être fier de moi que je suis arrivé à ce niveau et que je suis évidemment impatient maintenant.

«Ce n’est pas idéal, mais cela nous donnera le temps de réfléchir à ce qui s’est passé, alors que normalement vous ne pouvez penser qu’à ce qui se passe parce que c’est le prochain match… d’où viennent les prochains points?

«Ça a été un tourbillon de deux ans et j’ai adoré chaque seconde. Je me sens chez moi à Leicester. Je me sens déjà comme faisant partie du mobilier et je l’adore ici.

“J’adore les gars, j’aime les fans, [we’ve got] un grand manager, donc je suis très, très heureux. “

Ces commentaires semblent être l’opposé polaire des indications antérieures selon lesquelles il était prêt à déménager à Manchester, mais sera sûrement un soulagement pour le manager Brendan Rodgers, qui a longtemps insisté sur le fait que le joueur ne va nulle part.