Madrid CFF – CD Tacón Primera Iberdrola 2019/2020; Aperçu du match, blessures / suspensions, XI potentiels

Le deuxième Derbi Madrileño ce week-end aura lieu dimanche 16h00 CET à l’Estadio Municipal Nuevo Matapiñonera. Il ne sera pas diffusé.

Tacón a perdu 0-1 contre Logroño la semaine dernière. Ce fut un match désordonné et pas une bonne performance de Las Blancas dans l’ensemble. Ils avaient des séquences défensives douteuses et offensivement la surdépendance des performances exceptionnelles de Sofia Jakobsson était affichée.

Avant les vacances de Noël, le Madrid CFF avait une très mauvaise saison; ils avaient été très sujets aux blessures et avaient connu une séquence de 15 semaines sans victoire. Ils ont ajouté 7 nouveaux membres à leur équipe au cours de la période de signature hivernale et ont remporté leurs deux derniers matchs. La grande surprise est venue avec leur victoire 4-1 contre l’Athletic, une équipe très forte en Primera Iberdrola. Leur dynamique a complètement changé depuis l’arrivée de nouvelles recrues comme la nigériane Rita Chikwelu et l’attaquante brésilienne Geyse Ferreira.

Samara Ortiz se remet toujours de sa blessure, mais la capitaine Malena Ortiz devrait être de retour sur la liste des effectifs cette semaine. Lorena et Thaisa sont toutes les deux suspendues pour ce match.

L’équipe de la CFF de Madrid compte deux joueurs blessés à long terme, notamment Mónica Hickmann, Itziar Pinillos et Ale Rosillo.

CD Tacón: Yohana; Babett, Ainoa, Daiane, Esther; Chioma, Malena, Kaci, Jakobsson; Asllani et Jessica.

Madrid CFF: Raquel Poza; Antonia, Moe Wold, Amanda, Jang; Rita Chikwelu, Mella, Silvia R; Geyse, Laura Fernández et Maca.