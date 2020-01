Madrid Derbi en finale: l’Atlético de Madrid a battu Barcelone et concourra pour le titre de Super Coupe d’Espagne

Barcelone a perdu 3-2 face à l’Atlético de Madrid par demi-finales de Super Coupe d’Espagne 2020 à Jeddah, en Arabie Saoudite.

L’Atlético de Madrid est entré dans les extremis ce jeudi en finale de la Super Coupe d’Espagne après être revenu pour s’imposer 3-2 à Barcelone en demi-finale disputée au stade King Abdullah de la ville saoudienne de Yedá.

Koke a ouvert le score pour les rojiblancos (46), mais peu de temps après que Leo Messi a égalisé (51) et Antoine Griezmann a dirigé 2-1 (59), avant qu’Álvaro Morata soit à égalité pour un penalty (81) et Ángel Correa a effectué le définitive 3-2 (86).

L’Atletico disputera la finale contre le Real Madrid dimanche. L’équipe de rojiblanco s’est retournée en seulement cinq minutes pour un match dont Barcelone était le propriétaire et marqué par arbitrage vidéo (VAR) qui a annulé deux buts contre les Catalans.

Le Barça a rapidement pris le contrôle du ballon et du match contre un Atlético très plié qui dans la première partie a à peine troublé le cadre défendu jeudi par le Brésilien Neto.

Après un mur avec Jordi Alba dans la zone, Messi lâcha un tir croisé qui arrêta le but athlétique (22). Après la pause, Koke, qui venait de quitter le terrain pour Héctor Herrera (45), reçut un ballon dans la zone de l’Argentin Angel Correa pour marquer le tir ajusté au poteau (46).

Mais la joie n’a pas duré longtemps pour les «matelas», qui ont vu que cinq minutes plus tard, Suarez a laissé un ballon devant Messi qui a été admis et a lâché un fouet pour faire le 1-1 (51).

Après un but annulé à l’Argentin, Griezmann a profité d’un rejet d’Oblak à la fin de Luis Suárez pour dégager une tête à une porte vide qui mettait le 2-1 sur le tableau de bord (59).

L’Atletico a tenté de faire un pas en avant à la recherche du match nul dans le dernier quart d’heure et après avoir vu comment le VAR a annulé un deuxième but de Gerard Piqué hors du jeu (75), Neto a renversé Vitolo dans la surface dans une action sanctionnée par criminel, qui a transformé Álvaro Morata (81).

Avec 2-2 au tableau d’affichage, Ángel Correa a accéléré pour se tenir devant Neto et faire la finale 3-2 (86).

APERÇU DU PARTI

Comment pouvez-vous regarder le match pour les demi-finales de la Super Coupe d’Espagne entre lui Barcelone contre Athlète de Madrid (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE | GRATUIT | EN DIRECT) dans la ville de Jeddah en Arabie Saoudite? Au signal de la Ligue des champions Movistar, DIRECTV Sports, DIRECTV Play, SKY Sports et Vamos Bar, l’équipe culé et les matelas sont mesurés dans un match qui arrête toute l’Espagne. Des «Cholo» comme Valverde veulent disputer le dernier match contre le Real Madrid, qui a battu Albert Celades Valencia lors du premier match. 90 minutes d’infarctus arrivent. Le match se joue avec le meilleur des alignements pour chaque équipe.

Le vainqueur de cette série affrontera le Real Madrid lors de la grande finale, qui a battu mercredi 3-1 Valence lors d’un match d’exhibition de Zidane.

Barcelone vs Atlético de Madrid: composition confirmée

Barcelone: Net; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Vidal, De Jong; Antoine Griezmann, Lionel Messi, Luis Suarez.

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savić, Renan Lodi; Correa, Thomas, Herrera, Saul; João Félix, Álvaro Morata. PRÉCÉDENT DU PARTI.

C’est comme ça que les Catalans arrivent

Barcelone Il est à Djeddah depuis mardi. Ils ne sont pas allés en Arabie saoudite ou à Ousmane Dembelé, ni à Arthur Melo ou à Marc Andre Ter Stegen. La baisse de l’objectif allemand est la plus pertinente de l’ensemble d’Ernesto Valverde, qui a cité plusieurs acteurs de la filiale. Les gardiens Iñaki Peña et Arnau Tenas ainsi que Riqui Puig, Collado et Araújo.

Barcelone vs Atlético de Madrid: horaires des matchs

Mexique – 13 h 00

Pérou – 14 h 00

Équateur – 2h00 .m.

Colombie – 14 h 00

Bolivie – 15 h 00

Venezuela – 15 h 00

Argentine – 16h00

Chili – 16h00

Paraguay – 16 h 00

Uruguay – 16h00

Brésil – 16h00

Espagne – 20h00

Le reste est sous les ordres de Valverde, qui aspire à conquérir le premier titre du parcours pour calmer l’environnement et confirmer les attentes de son équipe.

Et comment font les matelas?

Athlète de Madrid Il s’est rendu mardi en Arabie saoudite avec un seul doute sur les onze contre Barcelone, Koke Resurrection ou Héctor Herrera. Profitez de votre meilleure séquence de la saison, quatre victoires; et avec l’ambition habituelle de prendre d’assaut son huitième titre de l’ère Simeone.

En ce sens, l’Atlético fait face au défi de la Supercopa de la ville saoudienne de Jeddah à un bon moment, soulagé et revitalisé par quatre victoires consécutives, trois en Ligue (2-0 à Osasuna, 1-2 au Betis et 2-1 face à Levante) et une en Ligue des champions (2-0 face au Lokomotiv Moscou), après avoir franchi une série de cinq victoires en 18 affrontements, avec de nombreux doutes et très peu de certitudes.

Barcelone vs Atlético de Madrid: alignements probables

Barcelone: Net – Roberto, Piqué, Lenglet, Alba – Busquets, Rakitic, De Jong – Messi, Suárez, Griezmann. DT: Ernesto Valverde.

Athlète de Madrid: Oblak – Trippier, Felipe, Giménez, Lodi – Saúl, Thomas, Herrera, Correa – Joao Félix, Morata. DT: Diego Simeone.

