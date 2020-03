Magallán a surpris et a dit quelle est la superpuissance qu’il aimerait avoir: “Je voudrais avoir le pied gauche de Messi”

Le coronavirus continue de progresser dans le monde entier et en Espagne, la situation est critique. Il y a plus de 65 000 personnes infectées et près de 5 000 décès dus à la maladie pendant que le pays traverse une quarantaine rigide.

Avec le football retenu, les clubs recherchent différentes façons de garder les fans occupés, et l’un d’eux passe par des interviews et des conférences avec des joueurs de football via les médias sociaux. Aujourd’hui, celui qui a repris le compte Instagram Alavés était l’ancien joueur de Boca, Lisandro Magallán.

Le défenseur central est allé à l’Ajax l’an dernier, bien qu’il ne puisse pas avoir la régularité à laquelle il s’attendait. Pour cette raison, il a été prêté à l’équipe espagnole et s’est amusé avec les fans. En plus du dialogue attendu sur le soin que les Espagnols devraient avoir pendant la quarantaine, l’Argentin a reçu une question inhabituelle: “Si vous aviez la possibilité d’avoir une superpuissance, quelle serait-elle?”

La réponse a été immédiate et a suscité quelques rires chez les curieux. “Je voudrais avoir le pied gauche de Messi, ha. Ce que j’aime le plus, c’est jouer au football et s’ils me donnent une superpuissance, je veux qu’ils me donnent le pied gauche de Messi. Je pense que c’est la superpuissance qu’il a”, a-t-il déclaré. un sourire le central.

Le joueur a également reconnu que “je suis désespéré de retourner jouer et m’entraîner. Je veux vraiment retourner sur le terrain.” Licha est en quarantaine avec son frère avec qui elle s’entraîne tous les jours.

Pour terminer, le joueur a choisi d’envoyer un message cherchant à sensibiliser dans l’un des pays les plus touchés par le virus: “En ce moment, la seule chose importante est la santé des gens, nous devons stabiliser le nombre de personnes touchées, voir les conséquences économiques et aider ceux qui sont dans une situation pire. De là, il sera temps de penser au football. “