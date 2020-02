Magnificent Mane remporte une victoire cruciale pour Liverpool à Norwich City

Crédit photo: .

Liverpool a remporté une seizième victoire consécutive en championnat alors qu’ils devançaient Norwich City à Carrow Road. Dans un match dominé par les conditions météorologiques difficiles, Sadio Mane a marqué le but décisif, ce qui signifie que Liverpool n’a besoin que de cinq victoires supplémentaires pour décrocher un premier titre en Premier League.

Sadio Mane rapproche Liverpool du titre

La formidable ligue de Liverpool a continué en remportant une victoire serrée au club le plus bas de la Premier League, Norwich. Les Reds ont pris leur temps pour trouver leur groove mais finalement leur qualité a payé.

C’était une performance terne au premier semestre de Liverpool, les Reds prenant leur temps pour s’adapter aux conditions météorologiques difficiles. Cependant, après un mot sévère de Jurgen Klopp, les Reds sont intervenus et ont occupé Tim Krul très occupé. Le gardien de Norwich a nié Mohamed Salah avec brio tout en niant Naby Keita et Virgil Van Dijk.

L’introduction de Sadio Mane a donné à Liverpool un avantage différent et son excellente finition au poste proche a assuré à Liverpool une autre victoire. Le joueur africain de l’année atteint également 100 buts dans le football anglais. Son 75e but à Liverpool pourrait être son plus important et le résultat signifie que Liverpool n’a besoin que de cinq victoires supplémentaires pour décrocher un premier titre de champion en 30 ans.

Ils ont ouvert une énorme avance de 25 points en haut de la table après avoir joué un match de plus que Manchester City. Jurgen Klopp a salué la charge pour Liverpool comme «exceptionnelle» alors qu’ils font un autre grand pas vers le titre.

Jordan Henderson continue de faire avancer Liverpool

Alors que Sadio Mane fera la une des journaux pour marquer le vainqueur, la performance exceptionnelle de Jordan Henderson a aidé Liverpool à battre Norwich. Ses efforts et ses qualités de leader étaient clairs à voir lorsqu’il s’est fixé l’objectif de gagner.

Alors que Mane a marqué son douzième but en Premier League cette saison, Jordan Henderson s’est aidé pour sa cinquième passe décisive de la campagne. Sa formidable passe a déchiré la défense de Norwich et vous pouviez savoir à quel point ce but était important pour lui. Il a le plus de passes décisives de tous les milieux de terrain de Liverpool cette saison, car son importance pour l’équipe de Liverpool continue d’être mise en évidence.

Liverpool face à une semaine d’action bien remplie

La victoire de Liverpool à Norwich les prépare parfaitement pour le match aller de leur match de Ligue des Champions avec l’Atletico Madrid. Les Reds se dirigent vers l’Espagne dans l’espoir de prendre l’avantage dans l’égalité et de garder leur emprise sur la Ligue des champions.

Photo principale:

Intégrer à partir de .