Maguire a la chance d’échapper au rouge alors que Man Utd enfonce Chelsea 2-0 dans un match fou

Date de publication: Lundi 17 février 2020 9:54

Harry Maguire était sur la feuille de match alors que Manchester United a fait exploser les quatre premiers de la Premier League avec une victoire controversée 2-0 sur Chelsea.

Maguire a eu la chance d’échapper à un carton rouge pour avoir donné un coup de pied à Michy Batshuayi dans l’aine, tandis que Chelsea a vu des buts pour Kurt Zouma et Olivier Giroud inscrits à la craie par l’arbitre assistant vidéo (VAR).

Le défenseur anglais Maguire a tordu le couteau sur les Blues bâclés, rencontrant le coin de Bruno Fernandes avec une tête battante pour confirmer une victoire sismique des Red Devils dans l’ouest de Londres.

Anthony Martial a enterré la seule chance de United de jouer au premier Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer puni la débauche de Chelsea pour enregistrer un premier doublé de championnat contre les Bleus en 32 ans.

Batshuayi a raté deux glorieuses occasions en première mi-temps, l’attaquant belge remplaçant le tueur à gages anglais Tammy Abraham, qui a raté des problèmes de cheville.

Le patron des Blues Frank Lampard a déjà qualifié VAR de «tueur de passion», et deux objectifs exclus ici ne feront que renforcer ses frustrations face à l’innovation.

Chelsea aurait pu ouvrir un écart de neuf points sur United avec la victoire lundi soir. Au lieu de cela, les Red Devils traînent désormais les hommes de Lampard de seulement trois points.

Tottenham se rendra à Stamford Bridge samedi, où une victoire pour les Spurs permettrait désormais aux hommes de Jose Mourinho de dépasser Chelsea pour la première fois cette saison.

La neuvième défaite de Chelsea de la saison et la cinquième à domicile expliquent leurs difficultés à conserver une place parmi les quatre premiers.

Ajoutez cette défaite bégayante aux défaites terne à domicile contre West Ham, Bournemouth et Southampton, et tout faux pas pourrait voir Chelsea échapper aux postes de qualification de la Ligue des champions.

Chelsea a tenté et n’a pas réussi à renforcer sa ligne de front en janvier, et un autre blanc devant le but ne fait que souligner le manque de qualité et de profondeur disponible pour Lampard.

Ce fut encore un autre microcosme de la saison de Chelsea de déboires devant le but, surtout avant la pause.

Willian a trop cuit pour réduire Batshuayi à toute tentative de connexion pour la première chance dorée.

Pedro a ensuite lancé une délicate balle traversante pour Mason Mount, et le retrait du milieu de terrain l’a placé sur une plaque pour Batshuayi, mais l’attaquant en difficulté a stoppé son effort terriblement large.

Willian a été averti pour la plongée dans une mauvaise décision de l’arbitre Anthony Taylor lorsque Fernandes avait clairement foulé l’ailier des Blues.

Et puis Taylor a rejeté tout type de punition lorsque Maguire a été expulsé et connecté à l’aine de Batshuayi.

United a enterré sa seule chance de la mi-temps, quand Aaron Wan-Bissaka a écorché Willian et fouetté dans un centre intelligent que Martial a glissé dans le coin le plus éloigné.

Puis Batshuayi a percé un autre coup bien large pour fermer la moitié.

Le malheur misérable de Chelsea a continué après le revirement, alors que le demi-centre de remplacement Zouma a vu son égalisateur potentiel décroché par VAR.

Le défenseur français est rentré à la maison avec style pour montrer aux attaquants bleus qui avaient raté comment terminer – uniquement pour que la poussée de Cesar Azpilicueta sur Brandon Williams soit jugée comme une faute.

Chelsea déplorera sans aucun doute le fait que Fred ait poussé Azpilicueta dans Williams, laissant le capitaine des Blues avec peu d’autre option que de prendre contact avec l’homme uni.

Fernandes a frappé le poteau avec un joli coup franc de United, mais le pire était à suivre pour les Blues.

Juste au moment où les hôtes s’attendaient à augmenter la pression pour un égaliseur, la star portugaise Fernandes a livré un corner précis et Maguire est rentré à la maison avec style.

Un autre coup mortel était en quelque sorte en réserve pour les Bleus, alors que Giroud hochait la tête depuis le centre de Mount – seulement pour que VAR marque un deuxième but à Chelsea, cette fois pour hors-jeu.