Mails: Jesse Lingard en PFM, les fans de Liverpool se sont ralliés …

Niveaux de Liverpool

Cette équipe de Liverpool continue de porter le football à des niveaux jamais vus auparavant. Sûrement rien ne résume mieux cela que TAA hier soir. De retour au but, dans sa propre boîte, il pense: «Quelle est la façon la plus rapide de lancer une contre-attaque? Tourner et passer? Non. Trop lent. »Alors, que fait-il? Frappez le ballon contre son propre poteau, lui permettant de tomber sur un coéquipier et de lancer une contre-attaque. Vraiment, le football prend de nouveaux sommets.

Mike, LFC, Londres

… Je voulais écrire ceci au cas où cela aiderait l’un des 19 autres managers de la ligue.

Corner pour Liverpool = Clear Goalscoring Chance pour Liverpool

Corner pour tout le monde = une chance de marquer claire pour Liverpool

Ryan C, LFC

Où sommes-nous?

Lfc compte 70 points après 24 matchs. C’est le double du nombre de points des équipes cinquièmes et moins.

Moyenne de points par match: 2,92. C’est comme avoir un GPA presque parfait à l’école

Liverpool mène la ville 70-51. C’est comme un score de basket déséquilibré.

Mais…

nous avons été tenus à une reprise par Shrewsbury, qui aurait gagné sans quelques bons arrêts de notre gardien.

Nous avons été battus par Villa 5-0 dans l’autre coupe.

Nous n’avons pas réussi à battre Napoli en CL.

Et surtout, nous n’avons encore rien gagné. (Cette saison)

Gab YNWA

(Garder les doigts croisés avec précaution jusqu’à ce que la victoire # 8 soit dans le sac. 30 ans de cicatrices, c’est trop long).

Les fans de Liverpool doivent intensifier

La reprise de la FA Cup contre Shrewsbury donne aux supporters de Liverpool une excellente occasion de prendre la relève et de faire plusieurs déclarations importantes…

Faites le match à guichets fermés et vous pouvez réaliser les choses suivantes en une seule nuit.

Montrez que vous soutenez la décision de Jurgen sur le bien-être des joueurs.

Montrez aux enfants que vous pensez vraiment qu’ils sont l’avenir de votre club.

Dites merci à FSG de vous avoir envisagé lorsqu’ils ont baissé les prix du jeu.

Et surtout, montrez un respect massif à Shrewsbury ET augmentez leurs coffres financiers en même temps.

Quelle belle occasion de montrer quel type de supporters vous êtes vraiment.

Mike, Australie

Réflexions de Man United

Sur les voyous et ceux qui tolèrent leurs actions dans la boîte aux lettres d’hier: comme le racisme, il n’y a absolument aucune place pour vos actions ou vos opinions… faites-en un

Sur le jeu réel hier

Le bon résultat – en ce moment City borde encore un peu Utd. L’écart n’est pas la décennie que certains prétendent être. Donc, se rapprocher, mais manquer quelque chose est à peu près juste.

Fernandes

Enfin, c’est arrivé – le temps nous dira vraiment si cela fonctionne. J’espère que cela signifie que Lingard est sorti en été avec Andreas “Je joue bien en tournée ou trois matchs par saison” pas trop loin derrière.

Recrutement

Maintenant que c’est réglé, nous avons en quelque sorte besoin d’un quatrième attaquant – un qui est un peu plus indépendant que Rashford / Martial – j’espère que nous aurons quelqu’un cette fenêtre.

Changer la Coupe de la Ligue

Voici ma suggestion – faites le tirage au sort pour les premiers tours, en même temps et faites en sorte que chaque équipe termine les huitièmes de finale avant le début de la saison, avec la possibilité de jouer à l’étranger. Commencez les quarts lorsque la saison commence et donnez aux équipes la possibilité de jouer la demi-finale de manière ponctuelle. La finale se fait avant fin décembre.

L’avantage comprend: vous pouvez déterminer qui vous devez décharger et ce dont votre équipe a besoin, car les premiers tours sont avant la fermeture de la fenêtre, s’ouvre quelques jours pendant la saison pour un bon repos. Le tournoi est terminé avant janvier, ce qui réduit la congestion des appareils en fin de saison.

Roode, MUFC

Un déguisement de Jesse Lingard

Quand nous avons joué “le rondo” (nous ne l’appelions pas le rondo, je pense que c’était quelque chose de double). Quoi qu’il en soit, en tant que pantalon comme nous l’étions par rapport aux enfants ces jours-ci, nous avons réalisé juste que parce qu’un autre joueur avait envoyé une balle à votre façon, cela ne voulait pas dire que vous aviez sauvé ledit joueur en luttant pour contrôler une balle sur-frappée, inexacte et se faire prendre et passer ainsi la majeure partie de 2-3 minutes à courir après une balle.

J’ai ressenti la même chose en regardant Lingard et en le comparant à De Bruyne lors du match d’hier. Je pensais qu’ils devaient jouer des rôles similaires et être les forces créatives des équipes respectives.

Lingard fait beaucoup de films, beaucoup d’une touche de retour à la substance de l’expéditeur, et ne semble pas être en mesure de contrôler, tourner et relâcher. Le problème est que ses films et une seule touche ne sont pas très bons, c’est vraiment horrible. Je regarde KDB, il ne joue pas au rythme de Lingard mais joue assez vite où un coup qui passe par KDB est bien plus rapide qu’un coup qui passe par Lingard. Il prend et utilise ces 2-3 secondes que la défense lui donne pour prendre une meilleure décision.

Lingard déplace simplement instinctivement la balle, ne prenant jamais vraiment ces millisecondes pour décider immédiatement de la meilleure option ou même essayer de déterminer le meilleur résultat final du jeu, il prend fondamentalement rarement en charge. Ce qui est vraiment dommage, ajoutez un contrôle de niveau Eriksen et Lingard avec son énergie serait phénoménal. Il est vraiment le dernier type de personnages PFM de la ligue. Beaucoup de pashun, mais ne semblent pas se rendre compte qu’ils déversent tous de l’énergie.

Dave (pourrait être un Iniesta en quelque sorte), quelque part

Man United n’a aucun contrôle

Je suis un homme sympa. Un optimiste. Nous savons tous où se trouve Utd, par rapport à City, mais avant la vaillante défaite dont parlent les fans d’Ole, permettez-moi d’ajouter un peu de réalisme.

En 180 minutes de football, Utd a réussi 5 tirs cadrés vers City 9. C’est assez proche. 3-2 à City, c’était proche, n’est-ce pas? N’est-ce pas?

City contrôlait ces matchs, s’ils avaient eu des ennuis, ils auraient juste augmenté de deux vitesses. Tout comme Liverpool l’a fait, et fait les dégâts qu’ils devaient faire. Lorsque vous avez un avantage, de nos jours, il semble que la meilleure chose à faire est de s’en occuper.

Le problème est que Utd joue à plein régime et Ole est convaincu que Utd est proche. Il a déclaré que Utd avait battu City deux fois en six semaines. Personne ne peut contester cela, mais si vous donniez un coup de pied à WhoScored et Opta dans les noix et que vous regardiez réellement le football avec vos yeux, vous verriez à quel point Utd est derrière.

City aurait dû marteler Utd dans le match de championnat (regardez la possession et les chances) et aurait dû être au moins 5-0 au match aller.

Je ne me plains pas (je le suis), gardez Ole au travail aussi longtemps que possible. Ces petites victoires courageuses (pertes) sont exactement ce qui fera couler ce navire si elles le gardent aux commandes.

Jimmy (Liverpool a-t-il joué ce soir?) Espagne

Pep est un tricheur

Ce n’est que la moitié du temps dans le jeu United / City, donc je suis actuellement encouragé par la façon dont ça se passe.

Le but de ce courrier est de souligner à quel point je déteste la marque de football de Pep Guardiola.

Sept fautes (infligées – auraient dû être évidemment plus) aux quatre de United, malgré près du double de possession. Pas une seule réservation, bien que chacune d’entre elles soit une tentative cynique d’arrêter une pause.

Doublement quand c’est contre mon équipe, mais c’est extrêmement frustrant à regarder – je déteste ça. Je déteste maintenant à City, je détestais quand il était à Barcelone et pour la vie de moi, je ne comprends pas comment il s’en sort encore après 12 ans de direction.

Si chaque faute de ville qui devait être réservée était réservée, ils mettraient fin à la plupart des matchs avec plus d’un rouge – Nicolas Otamendi en particulier, n’arriverait pas à la fin d’un match…

Jouer contre City, c’est comme jouer avec une main attachée derrière le dos – les arbitres sont tellement habitués aux manigances de Pep qu’ils ont bizarrement un seuil beaucoup plus élevé avant de donner une faute, et ce doit être le dernier homme à nier un objectif clair marquant l’occasion avant d’envisager de retirer le jaune – c’est un peu comme la façon dont l’équipe Stoke de Tony Pulis était si agressive qu’ils ont essentiellement dû se casser une jambe avant que les arbitres ne sifflent pour une faute.

Je sais que les gens diront que Pep exploite simplement une faiblesse des règles et devrait être loué, mais je ne l’ai pas. C’est de la triche et sa tactique ne fonctionnerait tout simplement pas sans cela – si les règles étaient correctement appliquées, il devrait trouver un autre moyen de gagner sa vie.

Andy (MUFC)

Ta-ra Lucio

Hier, certaines nouvelles qui ont été passées sous silence étaient le Brésil, l’Inter, le Bayern et le Bayer Leverkusen, le légendaire défenseur Lucio, a annoncé sa retraite du football et à l’âge de 41 ans, il a remporté plusieurs titres de Bundesliga, la Coupe du monde en 2002 et faisait partie de la triple victoire Côté Inter du 09/10, une incroyable légende du jeu.

Cela m’a fait me demander quels joueurs les autres Mailboxers ne se rendaient pas compte qu’ils jouaient encore et n’avaient pas encore pris leur retraite?

Mikey, CFC