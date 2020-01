Mails: Klopp mérite merci, Ole mérite du temps …

Merci pour vos mails. Envoyez plus à theeditor@football365.com

Le FA Cupshot

Le match d’hier m’a juste rappelé qu’une seule blessure (en VvD) nous empêche de revenir des Championnats du Monde et de l’UCL aux finalistes EL / 8ème place.

Peu importe le sommet du monde; nous n’étions même pas au sommet de Shrewsbury.

Lovren a fait de son mieux pour me rappeler pourquoi il n’est pas le premier choix et ne devrait jamais l’être.

Gabriel Wong

… Je suis de tout coeur avec Matt sur la décision de Liverpool de laisser l’équipe senior à domicile pour la rediffusion de la FA Cup. Si le jeu a montré quelque chose, c’est que Matip, Lovren et Fabinho ont beaucoup de rouille à faire tomber, et un autre jeu semble être une excellente opportunité.

J’espère que les enfants pourront l’apporter et éviter que cela ne soit un embarras gênant.

Dan, Plastic LFC

Gagner c’est bien aussi

La recherche d’un autre projet a mis en lumière des chiffres intéressants (je pense) sur Liverpool dans les compétitions de coupe. Entre 2014-15 et 2018-19 où ils ont gagné dans une compétition de coupe (n’importe quelle coupe, y compris gagner une égalité à deux pattes), 67% du temps, ils ont remporté leur prochain match de Premier League; s’ils n’ont pas gagné dans une coupe, ce pourcentage de victoires tombe à 44%.

Évidemment, cette année est différente, mais les preuves suggèrent qu’il y a du mérite à au moins essayer de gagner en FA Cup.

Ed Quoththeraven (j’ai ces données complètes pour deux autres équipes, et vous ne devinerez jamais l’une d’entre elles)

Klopp mérite un merci

Pourquoi les gens (surtout les Anglais) se soucient-ils tant de la position de Klopp sur la rediffusion avec Shrewsbury? (qui ont été brillants au passage – le point culminant du jeu pour moi a été de découvrir la configuration des meilleurs sièges de la maison de Shrewsbury qu’ils ont dans leur stade, j’ai adoré ça!)

* Lisez d’une voix condescendante comme si vous parliez à un petit bébé / enfant. * M. Klopp a-t-il manqué de respect à votre FA Cup “magique”?

Obtenez une prise en main – l’importance de cette tasse a diminué depuis des années maintenant, et je pense en fait que Klopp doit un merci de toutes les parties concernées;

Première équipe de Liverpool – ils bénéficient d’un repos bien mérité grâce aux efforts phénoménaux qu’ils ont déployés cette saison. Un rafraîchissement avant cette prochaine série de jeux pourrait être exactement ce dont ils ont besoin.

Les U23 de Liverpool – ils ont une chance brillante de jouer à Anfield, de faire passer leur club au tour suivant, de corriger ce qu’ils ont mal contre Villa lors de la Coupe Carabao, et de gagner potentiellement une énorme confiance s’ils peuvent gagner le match.

Neil Critchley – Voir le point ci-dessus.

Shrewsbury – ils ont encore la possibilité de jouer à Anfield, mais ils ont maintenant encore plus de chances de passer au tour suivant.

FA – ils ont dit aux clubs d’honorer les vacances d’hiver, Klopp fait simplement comme indiqué.

Les corps et les esprits sont reposés, la jeunesse est autorisée à s’épanouir, Shrewsbury l’aimera encore plus, et les FA sont laissés rouges au visage… qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer?

Ross (fan de Liverpool trompé)

À la casse des replays… encore

Discussion intéressante dans le 16 Conclusions à propos de la mise au rebut des rediffusions, en particulier avec des discussions venant maintenant des clubs de championnat. 16 conclusions parlent de partage des billets à 50/50. Ma compréhension était que c’était déjà une part égale pour chaque club et la FA, donc un tiers chacun, avec une allocation plus élevée pour les supporters à l’extérieur, je pense que 25% du stade.

Je pense que le problème ici est que les clubs, en particulier les clubs de championnat ne fonctionnent pas à profit. Ils courent d’énormes pertes dans un pari désespéré pour atteindre la Premier League. Un jeu supplémentaire ne les aide pas, il augmente simplement leurs pertes.

Par rapport aux ligues inférieures qui ont fait valoir que changer les ligues à 20 supprimerait les jeux et donc les opportunités de gagner de l’argent, sans réduire leurs coûts.

Franchement, si les grandes équipes ne veulent pas de rediffusions, elles devraient jouer un football plus risqué afin que le tirage soit moins probable. Les rediffusions sont censées être une punition. Une partie de la magie de la coupe est un Shrewsbury gagnant une rediffusion à Anfield. Bon pour eux.

La BBC doit également revenir à une journée entière de couverture de la FA Cup le dernier jour de la coupe. Avec l’iplayer, il n’y a aucune raison de ne pas le faire.

Alex, sud de Londres

Mais la couverture de la BBC doit changer

Surpris de ne plus voir d’e-mails comme celui d’Eoghan dans les mails du matin. Quand je m’assois pour regarder un match de la FA Cup en direct sur la BBC, je me souviens de la merveilleuse citation des Simpsons par le charlatan du monorail Lyle Lanley: «Vous savez, une ville avec de l’argent est comme une mule avec une roue qui tourne. Personne ne sait comment il l’a obtenu et a dangé s’il sait comment l’utiliser! ». C’est le Beeb en ce qui concerne leur gestion de ces jeux. La décision éditoriale selon laquelle toute équipe jouant en Premier League, quel que soit son siège dans la hiérarchie du football anglais, doit être considérée comme un outsider courageux, patronné et enraciné. Le lissage de la Premier League Peacocks contre le sel assidu des arbitres de la terre de l’âme mourante du football. Cela pourrait être une première équipe de championnat, peu importe, le récit est utilisé. C’est gênant. Dans les commentaires, cela se manifeste comme la trompette de toutes les tâches rudimentaires de football en cours d’exécution. Un dribble réussi, une passe réussie ou un tir sur la cible est accueilli avec une appréciation écoeurante qui limite l’insulte. Simultanément, toute erreur majeure est masquée avec l’habituel “il a si bien fait pour obtenir cette position mais il sera déçu de cela”. Toute erreur de Premier League d’un calibre similaire et nous nous souvenons de l’écart salarial et du budget des équipes.

Cela continue dans le studio et était particulièrement répandu dans le ton de la couverture Shrewsbury v Liverpool. On a demandé à Ian Wright s’il était satisfait du manque de VAR car cela aurait peut-être infligé une pénalité à Liverpool et a refusé à Shrewsbury la leur, sa réponse a été essentiellement qu’il était heureux qu’il ne soit pas là parce qu’il servait l’opprimé et créait ainsi plus de “ drame ” . Ian, sérieusement? Ensuite, nous avons la réaction de Gary à l’invasion du terrain, “super à voir, tous de très bonne humeur”, nous a-t-il informé de manière fiable. Bravo Gary, je suis sûr que les stewards de haut en bas du pays vous remercieront d’encourager les futures foules de la FA Cup à emboîter le pas. Ensuite, nous avons eu le panneau ondulant et les pouces levant les fans qui s’étaient rassemblés en dessous du studio. Délicieusement romain, la façon dont Gary balançait la tasse légendaire devant les péons amassés et les amateurs d’Andy Warhol serrant leurs bandes dessinées Roy Of The Rovers.

Oui, il est possible de louer l’outsider et de profiter de l’environnement inconnu d’un terrain de League One ou inférieur, mais veuillez cesser de transformer chaque match en David vs Goliath. Cela le déprécie lorsque la comparaison est réellement appropriée.

Damien Quill

Nous avons besoin d’une perspective rouge

Il est impératif pour ma santé mentale (et j’imagine aussi celui des autres supporters de Liverpool) que nous gardions une certaine perspective.

Ayant été fan de Liverpool pendant 30 ans (de mes 37 ans de vie), je ne me souviens pas que nous ayons gagné la ligue.

Je me souviens avoir été sans cesse moqué par mes amis Man Utd et Arsenal au fil des ans.

Je me souviens de m’être approché de près en 2002, 2009 et 2014. Je me souviens de la douleur de ces saisons et je me demandais si je verrais mon équipe gagner la ligue.

Je me souviens de l’exaltation de la victoire en Ligue des champions 2005, suivie de l’apathie pour les défaites de 2007 et 2018. Encore une fois souligné par le sentiment «yay, mais… meh» de la victoire de 2019. Bien qu’il soit merveilleux de lever à nouveau la Ligue des champions, ce fut un sommet qui n’a pas tout à fait rempli le creux de perdre à nouveau dans la ligue, d’autant plus que l’histoire m’a dit que nous n’en aurons plus un reniflement pendant quelques années.

Tout ce que je voulais pour le football depuis 30 ans, c’est regarder Liverpool gagner la ligue.

Tant et si bien qu’à Noël, quand City est passé au 7/1, je leur ai mis une très grosse somme d’argent pour gagner la ligue, sachant que si nous recommençions, je serais au moins capable de me consoler avec des vacances ou quelque chose. Je n’ai jamais été aussi heureux de perdre une telle somme d’argent. Si quelqu’un m’avait proposé de gagner la ligue en échange de cette somme au début de la saison, je l’aurais pris avec certitude.

Donc, tous ces discours de nos fans ainsi que d’autres trimestres de Triples, ou des saisons invincibles, me rendent un peu fou. Ce serait bien si nous faisions plus que gagner la ligue, mais soyons clairs. Tout ce que nous voulions faire, c’est gagner la ligue, et nous devons A) le faire, puis B) se prélasser.

En tant que jeune homme, j’avais des visions de moi sprintant nu dans les rues si nous le gagnions, telle serait l’exaltation. cependant, il y a un risque réel que tout se sente un peu boiteux.

Je dois m’assurer que mon objectif reste de gagner la ligue et que la célébration est appropriée afin de libérer 30 ans de frustration.

Je dirais pour votre santé mentale, quelques-uns des fans (peut-être plus jeunes) font de même

Dom Littleford

Rome ne s’est pas construite en un jour… Ole va bien

Ole est venu pour beaucoup de bâton récemment, certains sont mérités et d’autres non, mais il est important de faire le point sur où nous en sommes et où se situent les principaux problèmes. J’étais au match de Burnley la semaine dernière et c’était une si mauvaise performance, dont Ole et les joueurs doivent assumer la responsabilité. L’atmosphère était légèrement toxique, bien que la «section de chant» du Stretford End n’ait pas arrêté tout le match et ait encore scandé le nom d’Ole après que nous soyons deux. Leur colère était dirigée contre les Glazers et Ed Woodward, pas Ole.

Nous sommes cinquième de la ligue et, compte tenu des blessures et du moral actuel, il sera difficile de se classer parmi les quatre premiers; mais pas hors des domaines de possibilité. Nous n’avons concédé que deux buts de plus que City et avons concédé moins que Chelsea, Spurs et Arsenal. Nous luttons sur les coups de pied arrêtés et Ole doit en prendre le blâme. Je ne sais pas si c’est l’utilisation du marquage zonal ou comment le système est encadré, mais nous devons changer cela et / ou embaucher un nouvel entraîneur pour les coups de pied arrêtés.

Notre colonne «objectifs pour» laisse un peu à désirer. Nous trouvons difficile de décomposer certaines équipes et de ne pas profiter suffisamment des coups de pied arrêtés. Nous avons été trop dépendants de Martial et Rashford, qui ont connu des saisons décentes (Martial a marqué un but tous les deux matchs et Rashford un peu mieux). Entre eux en championnat, ces deux-là et Greenwood ont marqué 26 buts. Ce n’est que quatre de moins que les trois premiers de Liverpool, qui ont en moyenne 27,3 ans – l’âge moyen des trois susmentionnés d’Utd est de 21,3 ans. Ils sont jeunes et incohérents mais ne feront que s’améliorer. L’équipe actuelle de Liverpool culmine sans aucun doute, la nôtre n’est qu’au début d’un «cycle». Je pense avoir raison de dire que nous avons l’âge moyen le plus bas de la ligue (ou à peu près). Le potentiel de cette équipe est énorme, mais nous avons été touchés par des blessures à des joueurs clés, y compris notre MF le plus créatif pendant la majeure partie de la saison, et cela se voit. C’est là que les années de mauvais recrutement font des ravages, nous conduisant bien là où la majeure partie du blâme devrait résider.

Ed Woodward a l’air d’essayer. Je crois qu’il se soucie vraiment et veut que Utd réussisse et remonte au sommet afin qu’il puisse se prélasser dans la gloire. Je ne peux pas en dire autant des Glazers, dont la priorité semble être le puissant dollar. Ed est évidemment un bon homme d’affaires mais il ne semble pas avoir le football que nous aimons / avons de David Gill. Notre approche du recrutement a été largement diffusée et nous a laissé une équipe de patchwork gonflée. L’été dernier, c’était comme la première fois que nous avions vraiment un plan depuis le départ de Fergie. Nous avons vendu beaucoup de joueurs expérimentés (et certains décents), ce qui était la bonne chose à faire car ils n’étaient pas adaptés, mais ils n’ont pas encore été remplacés de manière adéquate. Cela nous a laissés dépendre d’un petit groupe de joueurs capables de jouer semaine après semaine. Ed a promis un directeur du football, mais rien ne s’est passé et, par conséquent, rien ne semble se produire sur le marché des transferts. Cela doit être rectifié et rapidement pour donner au gestionnaire, et ce serait tout gestionnaire, les meilleurs outils pour faire son travail.

C’est pourquoi le Stretford End n’a pas activé Ole. C’est pourquoi il est difficile de bien juger Ole avant que nous ayons eu quelques fenêtres de transfert réussies. Il y a au moins trois, sans doute quatre ou même cinq meilleures équipes dans la ligue, ce qui explique l’inexpérience, et c’est pourquoi nous sommes là où nous sommes. Est-ce que quelqu’un regarde notre équipe et pense le contraire? Oui, nous ne devrions pas perdre contre Burnley, mais les matchs isolés ne définissent pas de saison, où nous nous retrouverons dans la ligue. Il s’agit d’un sh * tshow six ans dans la fabrication et prendra du temps à corriger, si rien d’autre Ole n’a aidé à démarrer le processus.

Ed et les propriétaires doivent sortir le doigt et donner au manager l’équipe dont il a besoin au cours des prochaines fenêtres. Changer simplement de gestionnaire ne résoudra rien pour le moment, car les autres problèmes doivent être résolus en premier. Ole est-il l’homme pour nous ramener au sommet? Je ne sais pas, l’optimiste en moi l’espère, mais je sais qu’il va bien, nous sommes cinquième de la ligue et avons encore une chance de gagner de l’argenterie. Il faut donc un peu de recul et de patience, Rome n’a pas été construite en un jour et Manchester United ne reviendra pas au sommet en une saison. Mais nous y arriverons finalement, lorsque la suffisance et la schadenfreude actuellement affichées par d’autres au sujet de notre «situation critique» la rendront encore plus douce. Alors continuez à venir.

Garey Vance, MUFC

… »La preuve de la capacité de Solskjaer à faire avancer United – et à être le manager le mieux placé pour le faire – ne pourra jamais venir contre ces adversaires ni même dans ces compétitions. Cela n’a vraiment pas besoin d’être répété, n’est-ce pas? »

Non. Mais s’ils avaient perdu, je parie que vous l’auriez utilisé pour continuer à pousser votre ligne qu’il n’est pas le manager le mieux adapté. Je ne peux pas l’avoir dans les deux sens.

James, Godalming

Plus de discussions sur les dépenses nettes

Il semble y avoir beaucoup d’attention sur les frais de transfert, les dépenses nettes et autres, ce qui est bien beau, mais dépourvu de contexte, il devient aussi inutile que l’arsenal d’Emery.

Man United échoue, c’est évident. Ils en gagnent, ils en perdent, ils luttent contre des «équipes de moindre importance», ils occupent la cinquième place, mais uniquement parce que les autres sont de la merde. Mais leur échec est bien plus grand que celui de Tottenham non? Bien sûr, parce qu’ils ont dépensé beaucoup plus pour leur équipe, notamment en tenant compte des dépenses nettes. Brillant. Je suppose donc que tous les clubs partent du même point chaque saison, avec une équipe de poids et de valeur équivalents, et avec des négociateurs tout aussi compétents, qui achètent des joueurs de qualité similaire dans des clubs qui traitent tous chaque acheteur de la même manière, en offrant ce joueur aux clubs de l’autre globe pour le même prix fixe. Fondamentalement, cela fonctionne comme une boutique, même prix pour tout le monde. Je l’ai.

Sauf que ce n’est pas le cas. Les clubs apprécient leurs joueurs différemment des prétendants potentiels, et les deux parties se marchanderont pour tout ce qu’elles valent. Les joueurs valent ce que les gens sont prêts à payer, leur prix affecté par la durée restante de leur contrat, leur situation personnelle, leur relation avec le manager et les fans, qu’ils aient soumis une demande de transfert et une multitude d’autres facteurs.

Man U et leurs semblables seront apparemment volés pour les transferts (Maguire pour 85 millions de livres sterling par exemple) car les clubs factureront une prime plus élevée lors de la vente. Les clubs plus riches accorderont également moins d’attention à la valeur de la vente, équilibrer les livres n’a jamais été un problème à Man City, malgré l’histoire racontée au pauvre Richard Dunne. Ainsi, les dépenses nettes deviennent encore moins problématiques lorsque les clubs sont prêts à payer tout ce qu’il faut et se soucient peu de la valeur de revente. Les Spurs sous Levy sont le meilleur exemple d’un club qui doit non seulement équilibrer son registre d’achat, mais aussi financer un énorme investissement dans les infrastructures grâce à une gestion astucieuse de l’équipe, de sorte qu’ils ont un homme d’affaires au nez dur qui mène leurs négociations avec le mandat explicite de conduire une bonne affaire , n’achetant que selon leurs moyens et généralement achetant avec la valeur de revente à l’esprit.

Il s’avère qu’il y a beaucoup à ce transfert malarkey, les affaires sont une chose complexe et déroutante. Saluant Liverpool pour ses dépenses nettes relativement faibles c’est super et tout mais ils ont eu de la chance et ont vendu Suarez, Sterling et surtout Coutinho à des acheteurs extravagants dans l’ambiance d’une signature de déclaration. Pour ne rien enlever au comité de transfert de Pools, c’est un excellent modèle, mais il biaise quelque peu les dépenses nettes. Arsenal a dépensé une fortune pour son équipe, mais serait dans un bien meilleur état d’équilibre s’il avait une équipe qui gérait ses contrats avec quoi que ce soit approchant de la compétence. Mais ils ne l’ont pas fait et ils ont donc dépensé beaucoup.

TLDR: tais-toi et profite du football.

Alay (qu’est-il arrivé à tous les Diarras?), Gooner N15 à Amsterdam

… Je vois que Marc C a spectaculairement manqué le point de mon e-mail sur les dépenses nettes (ironique, il dit «comment cela peut-il être si difficile à comprendre») – il déclare que Klopp a dépensé 70 millions de livres sterling pour construire l’équipe – VVD a coûté plus cher que cela !

Mon point était, pourquoi cela fait-il une différence d’où vient l’argent pour construire l’équipe (je veux dire comme une mesure de la réussite du manager)?

Mark C déclare «c’est une réalisation incroyable avec un tout petit budget» – quelle absurdité absolue, l’équipe a coûté environ 500 millions de livres sterling!

Joff, Barton Gooner (Célébrer le tribalisme aveugle)

Mari me

Je ne sais pas si Arsenal va achever la signature de Pablo Mari cette fenêtre de transfert.

Je ne sais pas s’il est doué pour jouer au football.

Je ne sais pas s’il vaut les frais de transfert de 7,5 millions de livres sterling.

Mais ce que je sais, c’est ceci.

Mon Dieu, c’est un bel homme.

DC (RIP Kobe 8/24), BAC