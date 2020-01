Mails: Solskjaer déconcerté par les commentaires sur la blessure de Rashford

Merci pour vos mails. Nous t’aimons. Envoyez maintenant plus à theeditor@football365.com

Commentaires d’Ole sur Rashford…

J’ai vraiment hâte de Match de dimanche contre Manchester Utd, il me semble que les deux équipes peuvent jouer leur plan de match préféré, Liverpool avec le ballon attaquant et Homme Utd à la pause, ça devrait être un match très intéressant. Ça colle à la gorge qu’Utd est la seule équipe à nous enlever des points et Utd a bien joué ce jour-là. En général, c’est le moment idéal pour le retour de Lovren, Matip et surtout Fabinho (qui pourrait commencer dimanche), revenir à ce moment de la saison est idéal.

Je suis surpris que personne n’ait compris Ole Gunnar SolskjaerCommentaire de Rashford hier soir. Qui aurait pensé que mettre votre meilleur joueur déjà blessé sur le terrain et lui ramasser une autre blessure pourrait arriver? Il semblait vraiment choqué «Retourné» juste quelques jours avant de jouer contre vos rivaux les plus féroces (les deux équipes sont-elles même rivales de nos jours?).

En avançant rapidement, j’ai entendu quelques arguments (non pas l’argument absurde “ Klopp a commencé comme Ole ”) il y a environ un mois (Salut Garey) que la raison de garder Ole est parce qu’il oblige l’équipe à jouer contre le «top 6» donc tout ce qu’il a à faire est de trouver un plan pour le reste de la ligue et des progrès seront réalisés.

Depuis que Manchester Utd a été surclassé par Arsenal et Manchester City au cours des dernières semaines, il sera intéressant de savoir si l’argument se maintiendra après que Utd aura joué à Liverpool et le match retour contre City dans les semaines à venir. Nous verrons.

Jimmy (Bring it on) Espagne

Certain de perdre dimanche

J’ai été un peu surpris de la réaction L’article de Seb sur le match United vs Wolves hier soir; Je pensais que son affirmation selon laquelle United n’avait rien fait était assez exacte pour être honnête. D’accord, statistiquement, nous semblions avoir le contrôle du jeu, mais sûrement en regardant réellement le jeu, plutôt que de nous fier uniquement aux chiffres, vous pouviez voir qu’il était – au mieux – assez uniforme. Dans les zones défensives, nous étions chaotiques, paniqués et sans plan. Il y avait des exceptions – Williams était excellent sur la gauche et annulait pratiquement tout ce qui lui arrivait – mais je pensais que les trois autres avaient vraiment du mal, en particulier en première mi-temps.

Adama Traoré a eu beaucoup de joie sur la gauche en première mi-temps, et a quand même réussi à obtenir beaucoup de centres et de passes dans les attaquants. Seul un tir apprivoisé de JIminez, après un beau virage dans la surface, et une intervention VAR pour un handball par le même joueur ont gardé le score. Mais l’inquiétude pour nous était de savoir à quel point nous sommes apparus. Maguire et Lindelof ont gardé les trucs de routine mais chaque fois que quelqu’un a montré un peu d’invention – le tour de Jiminez susmentionné, par exemple – ils étaient à six et sept. Le duo de milieu de terrain ne leur a pas vraiment rendu service et n’a pas été particulièrement efficace pour filtrer la défense, ce qui a entraîné une surcharge rapide des Loups. Le fait que nous ayons gardé une feuille blanche était plus dû à la chance que notre éclat.

En attaque, nous aurions pu avoir quelques tirs au but, mais Ruddy a été très rarement testé à un degré quelconque de préoccupation pour les loups; James et Martial ont peut-être eu quelques tirs, mais aucun d’eux ne ressemblait vraiment à battre leur «gardien». Ce n’est que lorsque Rashford est venu pour son bref caméo que leur défense a commencé à s’étirer, ce qui en soi est une préoccupation – nous ne pouvons pas continuer à compter sur lui pour nous sortir de ces jeux, sinon les blessures ne seront pas loin. Mais jusqu’à ce moment de qualité, je pense que «rien» est une description parfaitement juste de notre performance hier soir.

La nuit dernière, il y avait encore plus de preuves, s’il en fallait, que United manque toujours deux ou trois joueurs – un ou deux milieux de terrain centraux et un ailier droit doivent absolument être la priorité, car nous avons besoin de quelque chose de différent pour commencer à débloquer des défenses comme les loups. avec plus de régularité. Je reste convaincu que Bruno Fernandes ne va pas se produire, mais espère toujours avoir tort, et un ailier droit n’a même pas été mentionné (probablement parce qu’ils veulent Sancho, mais je doute qu’il soit vu sous un maillot United à tout moment dans le futur). Parler du prêt de Llorente n’est pas non plus un débutant – il vient des HOMMES, donc cela vous dit tout ce que vous devez vraiment savoir. Pour moi, cependant, il y a une autre signature que nous devons absolument faire: un très bon entraîneur défensif. Je crois toujours que nous avons les joueurs dont nous avons besoin en défense – peut-être avec un centre arrière si nous pouvons enfin changer Jones et Rojo – mais ils ont juste besoin d’un meilleur entraînement. Si nous pouvons améliorer les performances du personnel que nous avons actuellement, je pense que nous serions d’accord.

Pourtant, nous avons réussi à faire le travail et à finalement battre les Wolves, mais je n’ai certainement aucun espoir de progresser davantage, en supposant que Watford l’emporte sur Tranmere dans leur rediffusion. Je pense que nous sommes à peu près certains de perdre dimanche, la seule chose que la disponibilité de Rashford changerait est de savoir si Liverpool gardera une feuille blanche en cours de route ou non.

Ted, Manchester

Wan-Bissaka

En ce qui concerne AC dans la pièce de Milan à propos de jouer à AWB pour l’Angleterre pour permettre à TAA de se déplacer à l’intérieur d’Ala Kyle Walker dans la Coupe du Monde, je ne suis pas convaincu personnellement, principalement parce que cela impliquerait de s’éloigner de 4-3-3 et de revenir à 3-5-2, ce qui comme nous l’avons vu, cela crée une tonne de problèmes si vous continuez à utiliser Henderson comme votre seul joueur de type pivot au milieu et élimine également la dangereuse attaque à 3 que l’Angleterre a utilisée depuis les matchs de la Ligue des Nations.

De plus, beaucoup de problèmes avec la défense de l’Angleterre (quand c’est Maguire et Gomez qui est…) vient du fait que lorsque vous utilisez un double pivot comme Henderson et Rice (ou Delph / Dier) personne ne récupère le ballon des défenseurs centraux , les laissant soit le saboter, soit faire une erreur. C’est pourquoi l’Angleterre doit commencer Winks en été et ne pas être tentée de supposer que parce qu’il a l’air bien pour Liverpool, Henderson a la capacité sur le ballon dont vous avez besoin au niveau international. Il ne le fait tout simplement pas.

Si Southgate joue Henderson et Winks ensemble avec quelqu’un comme Maddison, Grealish, Mount ou Alli devant eux (c’est-à-dire pas Barkley), alors nous aurons immédiatement l’air plus robuste. Et bien sûr, les défenseurs recevront le crédit tandis que Winks (comme Carrick avant lui) passe inaperçu parce que les fans anglais ne semblent tout simplement pas apprécier ce genre de joueur à moins qu’ils ne jouent contre nous (Modric, Pirlo, etc.).

Scott, Nuneaton

Relancer la compétition en Premier League

Les clubs de football sont comme des ballons. Remplissez-le à ras bord de gaz flottants et un club peut monter, monter dans les classements à chaque promotion menant à de plus grandes salles avec des plafonds plus élevés. Le problème est que la plus grande (et la meilleure) pièce est une mezzanine. Les clubs de ballons peuvent rebondir autour du top 6 pendant un certain temps, mais finalement le gaz se disperse, le ballon se ratatine et le club coule au sol. C’est le cas pour les fans de Bournemouth en ce moment, mais l’analogie convient à Southhampton avant eux et probablement aux Wolves après.

La Premier League ne promeut pas (ni ne promulgue pour les fans de JN) une véritable compétition. Southampton est le club dont je me souviens toujours d’avoir été victime de l’organisation de la Premier League. Ayant presque abandonné la pyramide des ligues, le club a réévalué et restructuré de haut en bas. Il s’en est suivi une ascension fulgurante alimentée par une académie fantastique, des rendez-vous de coaching innovants et, pendant quelques années au moins, une véritable stratégie de recrutement de classe mondiale.

À l’époque, Southampton était la référence en matière de gestion d’un club, ce qui représentait une véritable menace pour les six meilleurs clubs traditionnels Tottenham et Liverpool (qui étaient tous les deux des scories à l’époque). Mais en l’espace de quelques saisons, leur manager, jouant avec le personnel et l’équipe de recrutement avait été braconnée par les clubs mêmes qu’ils menaçaient et ils sont tombés dans l’obscurité du milieu de table. Aujourd’hui, ils sont un élément de relégation.

Le manque de réelles opportunités de compétition affecte les fans de presque tous les clubs de la Premier League. Pour moi, la seule solution est d’ouvrir la ligue des champions à des éliminatoires. Le huitième est un objectif atteignable pour tous les clubs de première division à condition qu’ils innovent pour compenser leurs désavantages financiers. Les deux meilleurs clubs méritent une place en ligue des champions. Du 3ème au 8ème, un playout avec les 3ème et 4ème entrants à un stade ultérieur. Un vainqueur de la FA Cup en dehors des huit premiers pourrait prendre la huitième place. Pour moi, l’ouverture de la ligue des champions amène une véritable compétition à la portée de tous les clubs de première division tout en gardant les six premiers traditionnels sur leurs gardes.

Liam Gabriel Hoskins (qui ne voudrait pas voir Burnley contre Barcelone) AFC

Et si les en-têtes étaient interdits à tous les niveaux?

Avec la nouvelle que la FA écossaise interdit les en-têtes dans le football des moins de 12 ans, cela m’a fait penser au résultat si le football dans son ensemble l’interdisait.

La façon dont je le verrais fonctionner rend votre tête similaire à votre main – un jeu délibéré du ballon avec votre tête est une faute, un carton jaune, peut-être rouge s’il arrête un but. Les touchers accidentels sont une douleur avec le handball pour le moment, mais supposons que nous travaillons quelque chose pour le “headball” (la nouvelle infraction nommée).

Quelles sont donc les conséquences pour le football?

L’ouvrir à la discussion avec la boîte aux lettres:

1. Les coups francs / coins perdent de leur valeur, car vous ne pouvez pas tonner un en-tête?

2. Les coups francs / coins deviennent plus précieux parce que les défenseurs ne peuvent pas simplement tonner une tête loin et doivent laisser tomber le ballon?

3. Les niveaux de compétence globaux s’améliorent Particulièrement parmi les défenseurs.

4. Plus d’objectifs? Pas tout à fait sûr sur celui-ci, mais peut-être lié au fait que les dégagements sont plus difficiles.

5. Moins d’objectifs? Pas de têtes évidemment. Mais pas non plus de flick-ons dirigés de longues balles pour taper un attaquant.

6. Phil Jones tire moins de visages car il ne jette plus sa tête sur le chemin des tirs.

À court d’idées maintenant, je suis sûr que d’autres personnes en auront beaucoup plus.

Luke, Londres (fan de rugby depuis José)

Réflexions sur l’Angleterre

En ce qui concerne le Articles sur la vision 2020 au cours des deux derniers jours, il serait intéressant de voir à quoi ressemble F365 l’échelle de l’équipe maintenant. À mon avis, l’équipe est susceptible de ressembler à ceci:

1. Jordan Pickford

2. TAA

3. Ben Chillwell

4. Declan Rice

5. Harry Maguire

6. Joe Gomez

7. Raheem Sterling

8. Jordan Henderson

9. Harry Kane *

10. Marcus Rashford

11. Jadon Sancho

12. Nick Pope

13. Dean Henderson

14. Tammy Abraham *

15. Alex Oxlade-Chamberlain

16. Kieron Trippier

17. Mason Mount

18. Backup LB

19. Backup CB

20. Second Backup CB

21. Sauvegarde W / AM

22. Backup ST

23. Sauvegarde CM / AM

Qui prend la relève est une question d’opinions avec l’expérience, la forme, le potentiel et la polyvalence tous facteurs. Chez LB par exemple, la condition physique de Shaw et Rose signifierait que je préfère prendre quelqu’un qui va certainement être en forme comme Brandon Williams ou même Ryan Bertrand. De même, sur CB, je préfère voir des joueurs comme Coady et Tomori partir au lieu de Stones.

Kane et Abraham sont les vedettes en raison du doute sur la forme physique de Kane. Étant donné que Rooney, Gerrard, Alli et Wilshere ont montré dans le passé que les joueurs blessés / inaptes nuisent aux perspectives du tournoi, j’espère vraiment que Southgate apprendra du passé. Si Kane ne sera pas complètement en forme d’ici le deuxième match de groupe, je dirais qu’il ne devrait pas y aller car il est une blessure en attente de se produire et une place potentiellement redondante si nous perdons nos deux premiers matchs.

Si Kane est blessé, il n’y a pas vraiment d’autres attaquants qui peuvent jouer le faux 9 en build-up / target man pour le rôle de coups de pied arrêtés que nous avons adopté en qualifications. Sans ces capacités, les joueurs larges seraient-ils aussi efficaces? Si ce n’est pas le cas, nous marquerons probablement moins mais resterons vulnérables sur le plan défensif car Abraham ne masquera pas les problèmes au milieu de terrain et en défense. Si Kane est absent, je préférerais un retour à 3-5-2 pour rendre l’Angleterre plus solide mais aussi pour permettre aux attaquants mobiles de s’épanouir. Le line up serait quelque chose dans le sens de:

Pickford

TAA

Gomez

Pierres / Mings / Tomori

Maguire

Chillwell

Henderson

Ox / Mount

Grealish / Maddison

Sterling

Rashford / Abraham

Joe, Midlands