Mails sur la façon de régler la saison de Premier League et les motivations de BoJo …

Coronavirus, football et gouvernement

J’écris ceci dans la boîte aux lettres parce que, compte tenu de mon travail, on m’a dit que le diffuser sur les réseaux sociaux, etc. pourrait me coûter mon travail ou, à tout le moins, causer à mon employeur de sérieux maux de tête. Je travaille dans un hôpital, dans un rôle non clinique, et nous sommes ouverts aux affaires comme d’habitude et avons été volontaires pour aider d’autres parties du service de santé si le besoin s’en faisait sentir. Sans nous consulter d’abord. Plus d’informations à ce sujet sous peu.

L’essentiel de mon argument en ce qui concerne l’épidémie de Covid-19 et la réponse associée est que la FA, le Premier Lease WSL, l’EFL, etc. ont maintenant pris sur eux de prendre des mesures décisives pour reporter le reste du football de mars. D’autres sports devraient suivre le mouvement dès que possible. Je ne suis pas du genre à faire peur ou à paniquer à propos de ce genre de choses, mais c’est une situation grave et les motivations de l’approche britannique doivent être examinées.

Le Royaume-Uni n’a pas fermé d’écoles et de collèges en raison de l’optique et de l’impact associé sur l’économie. Ils n’ont pas annulé les événements sportifs (les organisations elles-mêmes l’ont fait unilatéralement) et l’impact associé sur l’économie. Ils ont réduit la période d’auto-isolement de 14 jours à 7 jours. Celui-ci n’est pas pour l’optique mais vise à limiter les dommages à l’économie. Les personnes qui se sentent mal et s’isolent peuvent désormais retourner au travail après 7 jours si elles se sentent mieux, plutôt que 14 jours. Cela permettra d’économiser littéralement des millions de jours en termes de maladie et de productivité pour l’économie. L’annulation d’événements sportifs et la fermeture d’écoles auraient un impact énorme sur l’économie. C’est tout ce dont le gouvernement britannique se soucie. Si BoJo et ses semblables étaient en mesure de faire, il y aurait encore près de 400 000 personnes ce week-end pour la seule Premier League.

Ils ont également décidé d’arrêter de tester les personnes à moins qu’elles ne soient hospitalisées. Parce que comment pourrait-il être utile que les gens sachent s’ils ont une maladie mortelle hautement contagieuse, sans parler de tout argument sur l’importance de pouvoir suivre une pandémie et déterminer les taux de mortalité associés, les modes de propagation, etc. si cela coûte de l’argent pour tester les gens et qu’il vaut mieux que les chiffres officiels de votre nation pour les personnes infectées soient largement sous-gonflés plutôt que, vous savez, exacts et merdiques.

Le gouvernement britannique fait comme il le fait toujours et pense d’abord avec son portefeuille et baise le reste d’entre nous. C’est pourquoi ils n’ont pas pris les mesures pour reporter les événements sportifs. Bon sang, quand l’UEFA fait passer la santé publique avant le tout-puissant dollar en reportant tous ses matches, alors ça veut tout dire!

Je ne pense pas que la Premier League, etc. sera de retour début avril, je ne pense pas que Liverpool puisse juste se voir attribuer le titre, je ne pense pas que l’annulation du football soit la plus grosse affaire en ce moment. à l’heure. Mais je pense que votre gouvernement (et malheureusement le mien) ne prendra pas les mesures nécessaires pour nous protéger tous de cette situation. Nous devrons «le prendre sur le menton» pour citer un f * ckwit-en-chef.

Celui que vous soutenez, celui que vous détestez (au sens du football), restez en sécurité, soyez sensible et souvenez-vous de tout cela lorsque vous reviendrez voter, quand cela pourra être.

Anon

Comment conclure le Prem – le cas échéant

OK, alors pourquoi personne ne pose-t-il la question évidente? Que se passe-t-il si la saison ne se termine pas?

Évidemment, Liverpool allait gagner la ligue. Mais n’est-il pas évident de savoir qui sera le top quatre. Il n’est pas évident de savoir qui sera relégué et promu. Vous ne pouvez pas dire que la saison s’arrête ici et que les positions actuelles se maintiennent. Certaines de ces équipes ont des calendriers de match plus faciles que d’autres, certaines sont en meilleure forme que d’autres. Vous ne pouvez pas reléguer des équipes sur les positions actuelles. Vous ne pouvez pas dire que les positions supérieures sont définies mais les positions de relégation ne sont pas définies.

Certes, si la saison ne se termine pas, elle est nulle et ils doivent recommencer la saison prochaine. Ce serait tragique pour Liverpool et Leeds mais si la saison ne se termine pas, cela ne s’est pas produit. Ils recommencent tous, non?

Santé, Jim.

… Je pense qu’il est maintenant très clair que le PL ce week-end et au-delà sera suspendu. Qu’est-ce que cela signifie pour tout le monde? En tant que fan de United, les dernières semaines ont été magnifiques et la dernière chose que je veux, c’est que cette saison se termine prématurément, mais l’idée que Liverpool ne gagne pas la ligue est absolument hilarante.

Malgré cela, j’ai trouvé une idée qui me semble juste pour la plupart des équipes (oui, y compris Liverpool). Ils devraient annuler toutes les coupes et ligues et les rejouer la saison prochaine. MAIS! Chaque équipe devrait porter son avantage de points dans la nouvelle saison. Donc, Liverpool commencerait la ligue avec 61 points (c’est à quel point ils sont loin devant Norwich) et City avec 36 et ainsi de suite.

Évidemment, cela soulève la question de jouer 38 matchs de plus plutôt que les 9 restants cette année, mais je ne pense pas que de nombreuses équipes se plaindraient d’avoir 27 matchs supplémentaires pour réclamer une place en ligue des champions ou sortir de la zone de relégation. La fenêtre de transfert s’ouvrira et se fermera comme prévu, ajoutant du jus supplémentaire à la saison, et l’interdiction de la Ligue des champions de la ville sera différée d’un an (probablement besoin pour obtenir leur armée d’avocats en formation).

IP (Ou tout simplement annuler et recommencer à zéro. Je ne me plaindrais pas!)

… Il n’y a qu’une seule façon de régler cela.

Décidez du classement de fin de saison en demandant à Mark ‘Nostradamus’ Lawrenson de prévoir les résultats de tous les matches restants.

Garth Crooks peut participer aux récompenses du joueur de l’année et de l’équipe de l’année.

Pete «attend Mediawatch en train de perdre sa merde» B

…En réponse à Steve, Los Angeles, oui, ils devraient simplement appeler les ligues maintenant. Pourquoi? Parce que le football n’est pas si important. Liverpool est champion, United manque le CL, les Spurs terminent devant Arsenal. Désolé les équipes reléguées, bienvenue aux équipes des ligues inférieures. On s’en fout? Merde dure, la vie continuera. Les Champions et les ligues Europa devraient être annulés. Personne n’a besoin d’un gagnant. Un astérisque s’ajoutera à cette saison qu’il a été joué sur autant de matchs ou que le tournoi ne s’est pas terminé à cause de telle ou telle chose. Cela a déjà été fait, et la connaissance de l’humanité sera de nouveau nécessaire à l’avenir.

L’Euro 2020 devrait juste être annulé. L’organisation de ce tournoi de cette année le rend terrible pour une pandémie mondiale, mais il le rend parfait pour une annulation car le coût est réparti entre de nombreux pays différents. Encore une fois, nous n’avons pas besoin de remplacer le ballon de football, il recommencera quand il le pourra, quand il le devrait. Vous survivrez sans lui. Lisez un livre, allez vous promener, peignez un tableau. Il y a une multitude de choses à faire autre que regarder le football, et nous n’avons pas besoin du stress supplémentaire en essayant de terminer une saison de football à temps pour la prochaine, au milieu de la mort et de la panique.

En passant, je comprends qu’une pléthore de personnes meurent chaque jour à cause de choses qui pourraient être corrigées, et le football continue malgré tout, et le fait de terminer la saison maintenant aura de graves conséquences financières pour les ligues et les équipes inférieures, pas mentionner les travailleurs à bas salaires qui sont impliqués dans la gestion quotidienne de ces clubs et prospèrent lorsque le jeu est en place, mais c’est un tout autre argument socio-économique sur la répartition des richesses et notre société capitaliste pour un site Web complètement différent sur un tout autre journée!

Neill, Irlande

… Je vois que la Premier League a suspendu le football jusqu’en avril, rattrapant finalement José qui a arrêté les Spurs de jouer il y a au moins un mois.

Sam, Londres

…Avec Mikel Arteta confirmant qu’il a attrapé le Coronavirus, pouvons-nous maintenant attendre une déclaration d’Arsène Wenger sur la façon dont il a failli l’attraper il y a 10 ans?

Chris (Walthamstow)

Carte postale d’Irlande

En Irlande du Nord, cinq des six matches de championnat doivent encore se dérouler samedi. Le match Linfield / Larne a été reporté car un joueur de Linfield a été testé positif pour le coronavirus. J’ai entendu de mes «sources de renseignement» que Linfield ne sait pas quand ils sont susceptibles de rejouer, même si les autorités permettent à la compétition de continuer. La course au titre de cinq chevaux, très médiatisée, a opté pour un Burton, laissant Linfield (haut sur 69 points) et Coleraine (2e sur 65) comme seuls prétendants réalistes. Les croisés (mon équipe) sont 3e, à six points de Coleraine et dix de l’avance.

Pendant ce temps, nos cousins ​​du sud ont suspendu leur ligue, ce qui signifie que Derry City (qui fait partie de la ligue du sud mais est basé du côté nord de la frontière) ne jouera pas. Derry City joue au Brandywell Stadium et ils partagent ce terrain avec l’Institut (qui fait partie de la ligue du Nord), ce qui signifie que le Brandywell accueillera actuellement des matchs de la Premiership d’Irlande du Nord mais ne pourra pas accueillir de matchs de la League of Ireland.

Concernant les deux Irelands, quel crétin bureaucratique a décidé d’organiser les éliminatoires de l’Euro 2020 en mars, à peine 100 jours avant le début du tournoi? Au moins si la qualification avait été faite et saupoudrée en novembre comme d’habitude, nous connaîtrions les 24 équipes et serions en meilleure position pour déterminer ce qui devrait arriver maintenant. Évidemment, personne ne savait qu’un virus tueur allait apparaître, mais c’est comme un deus ex machina pour montrer à quel point les Championnats d’Euro des 12 villes et la Ligue des Nations sont absurdes.

Matthew, Belfast

PS: S’il n’y avait pas eu les vacances d’hiver, Liverpool aurait peut-être déjà gagné la ligue.

Garde tes distances

Je ne sais pas depuis combien de temps les terrasses ont été interdites. Mais de la même manière que les gens s’en souviennent maintenant, pensez-vous que dans un certain nombre d’années, les fans se souviendront avec émotion d’un moment où vous pourriez vous asseoir dans un stade sans une séparation d’un mètre entre chaque personne regardant le match? Pensez à tous les sièges qui devront être pappés.

Finlay x

Valeur sur le marché

Après avoir lu Mike, CFC et immédiatement suivi de Ben (je ne comprends pas comment nous étions à peu près la seule équipe qui pousse pour Bruno), Londres sur les valeurs de transfert estimées des joueurs, cela m’a fait penser à cela comme je le fais souvent quand je lis les potins de transfert.

Je dois être d’accord avec Mike, CFC. Les valeurs de transfert sont définies par ce que le club vendeur demande et par ce qu’un club est prêt à payer pour un joueur. Dans le cas de Pogba, j’imagine le fait qu’il veut sortir, bien que ce ne soit qu’une conjecture, et qu’il ait raté la majeure partie de la saison blessé affecterait sa valeur perçue pour tout club acheteur. Si un club qui peut se le permettre le veut vraiment (un petit groupe de clubs, mais riches), alors Man Utd obtiendrait des frais décents, mais comme Mike le dit, certainement pas les 100 millions de livres sterling + auxquels les fans d’Utd semblent s’attendre.

Avec David De Gea, le point auquel Utd aurait pu obtenir des frais record ou presque est révolu. Il a toujours été un excellent coupeur de tir, mais sur la base des performances des deux dernières saisons, il n’est pas aussi précis. Les clubs qui le veulent le verraient sûrement et réduiraient leur évaluation en conséquence? Le niveau du jeu complet pour les gardiens a également évolué, les goûts d’Allison, Ederson, Oblak, Ter Stegen, etc. sont à mon avis de bien meilleurs gardiens maintenant que De Gea.

Comme pour la plupart des choses dans le football, ces choses sont subjectives et basées sur des opinions. Les facteurs mentionnés, comme la demande d’un joueur, sont la raison pour laquelle Liverpool a réussi à obtenir des frais aussi élevés pour Coutinho même s’il ne valait pas cette valeur, il était évidemment à Barcelone à l’époque.

Kevin

ABL

Je dirais que DeSelby a pensé à chaque club qui a remporté ce trophée de Premier League (Football League) au cours des 30 dernières années.

Ce n’est pas parce que vous aimez Liverpool que quelqu’un d’autre l’aime. Bénir.

Thom, Newport

… L’ironie de DeSelby écrivant «nous ne pensons jamais à vous et vous pensez toujours à nous» dans une lettre basée sur la pensée des non-LFC… .et ensuite la beauté de «Je ne me souviens pas qu’ils aient gagné la ligue en mars, ce que L’équipe de Liverpool peut encore faire »- qui, quelques heures plus tard, nous déposerons sous« ce petit bijou n’a pas bien vieilli du tout! »M’a fait sourire!

La possibilité que Liverpool ne se voie pas attribuer le titre ou ait un gros vieil astérisque par son nom ainsi que des e-mails comme DeSelby font un moment brillant dans les temps sombres. Je vous remercie!

ChelseaJon

