Mails sur Messi et Ronaldo ensemble à la Juve et Klopp à Man Utd …

Il n’y a pas beaucoup de football en Premier League à regarder ce week-end, vous pouvez donc aussi envoyer un mail à theeditor@football365.com …

Klopp suit l’exemple de Fergie

Alors comme le long débat de balle Allardychi fait rage et les boîtes aux lettres notent que Klopp a trouvé un moyen de “fabriquer” des contre-attaques, il serait négligent de ma part de souligner que c’est précisément ce que Fergie’s Utd a fait. Klopp est à peu près la chose la plus proche de Fergie 2.0, que les fans d’Utd aiment ou non le son. Les bases sont les mêmes ainsi que l’accent mis sur l’étirement puis le découpage de l’opposition à une vitesse terrifiante, plutôt que sur le carrousel lent mais sûr de Pep de la mort du football.

Les points bonus pour la capacité de Klopp décrochent les meilleures affaires reléguées et comment il peut intégrer un joueur qui n’est pas dans la première équipe, ni ne le serait jamais, et leur donne toujours la confiance nécessaire pour élever leur niveau à celui de l’équipe – tout comme Fergie.

Klopp a été mon premier choix pour remplacer Fergie lorsqu’il a annoncé sa retraite. La rumeur veut qu’il ait été invité au club pour discuter du remplacement de Moyes, mais Utd n’a pas réussi à le convaincre qu’ils étaient la famille de football dont il avait besoin, avec lui notant que le football n’était pas le non. 1 priorité. On a suffisamment écrit sur ce qui ne va pas après Fergie que nous pourrions imprimer chaque pièce, faire un feu de joie et brûler un nouveau trou dans la couche de la zone O (pas que nous le voulions, bien sûr). Mais s’il y a jamais eu un moment de portes coulissantes qui a mis Utd sur son chemin actuel de déclin, c’est bien celui-ci. Et avec tous les mémoires sur la façon dont Utd s’inspire de la stratégie de Liverpool, ils le savent très bien.

Jayson, MUFC

Réunissez Messi et Ronaldo

Tu sais ce qui serait un coup de boss? La Juventus va tout faire pour débarquer Messi sur un transfert gratuit.

Donnez-lui 75% des droits médias.

50 000 000 € de base par an avec des addons… qui se soucie du f * ck

Messi et Ronaldo ensemble.

Vous vendriez chaque siège à chaque match, même si vous augmentiez les prix de 10 £.

De plus, l’attention des médias serait incessante. Imaginez l’attention mondiale portée au laser sur la Juventus.

Ensemble, ils aideraient la Juve à marcher dans une ligue dont le style plus tactique plus lent est de toute façon plus adapté aux génies vieillissants avec une technique parfaite.

Doigts croisés.

Jo

Trois étrangers

Mark, l’e-mail d’Ajax m’a fait réfléchir ce matin et j’ai maintenant décidé que je suis à 100% en faveur de la réintroduction de la règle des 3 étrangers. Observer:

Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe, Williams; McTominay, POGBA (ou FRED), BRUNO; MARTIAL, Rashford, Greenwood. Subs: Grant, Gomes, Lingard, Shaw, James, Garner, Jones (ou ramenez Mike Smalling)

Ce n’est pas exactement l’équipe des Invincibles ou des Aigus de Fergie, mais ce n’est pas à un million de kilomètres de notre meilleur XI. Je soupçonne que Pogba ne compterait pas non plus depuis qu’il est passé par notre système pour les jeunes, même si ce n’était pas vraiment une «chose» dans les années 90, je suppose.

C’est un excellent niveleur. Revenons immédiatement et nous pourrions faire le top 4…

Jonny, MUFC (langue fermement enfoncée dans la joue)

Formule pour la gloire de l’Angleterre

En ce qui concerne la configuration de l’Angleterre mentionnée, je pense que quelqu’un est déjà tombé sur une formule parfaite et l’a mise ici. Donc, je m’excuse si je marche sur des orteils, mais je voulais juste sauvegarder cette idée.

C’est comme si nous décidions de jouer 3 à l’arrière (à mon avis seulement) avec Gomez, Maguire et Wan-Bissaka. Oui, je sais qu’il est un arrière complet, mais Southgate l’a fait avec Kyle Walker pour son rythme, et AWB est une mise à niveau massive défensive sur Walker. Il a le rythme pour contrecarrer et est un excellent défenseur et plaqueur. Avec Maguire marshalling et Gomez à gauche des trois (encore une fois, beaucoup de rythme), nous pourrions jouer une ligne assez haute et permettre à Chilwell (et plus important encore) TAA un règne beaucoup plus libre sur le côté droit pour faire des ravages avec son passage et côté offensif.

Maintenant, je ne suis pas trop sûr du milieu de terrain, mais avec Chilwell et TAA fournissant beaucoup de largeur avec le rythme, nous aurions besoin de deux «DMC» / contrôleurs. Mon argent serait sur Henderson avec un de Winks / Rice. cela fournirait suffisamment de bouclier et nous permettrait de commencer avec Grealish. Il ajouterait ce peu d’entraînement et relierait le milieu de terrain et l’attaque. De plus, il y a des sauvegardes dans Oxlade-Chamberlain et Maddison, donc beaucoup d’options et la possibilité de le changer pendant le jeu.

En ce qui concerne les attaquants, je suppose que cela nous laisse un peu de travail de rénovation car il serait presque impossible de jouer des ailes arrière et ensuite avoir Sterling et Rashford / Sancho devant, occupant les mêmes espaces?

Nous avons également la possibilité en cours de partie de glisser à nouveau dans un arrière quatre, AWB, Maguire, Gomez et Chilwell whist TAA s’éloigne pour récupérer le ballon et devenir banalisé.

Évidemment, je ne suis pas le patron de l’Angleterre et je n’ai pas toutes les réponses, mais c’est l’idée de quelqu’un d’autre que je soutiens de tout cœur et qui pourrait très bien fonctionner.

Chris (Guildford, scouser en plastique)

… Je vois Anser, Toronto m’a battu pour écrire sur Ox avec la discussion des milieux de terrain anglais pour Euros. Je ne le suis pas assez près pour savoir où il est en lice pour faire l’équipe, mais juste sur la performance pure, il est le plus polyvalent de nombreuses options (Winks / Grealish / Maddison / Rice) et peut être déployé à peu près partout pour répondre aux besoins. Il marque et assiste également à un taux égal ou meilleur que n’importe lequel de ces autres joueurs, et a été assez foutu récemment pour Liverpool.

Je ne veux pas que des joueurs du LFC jouent à l’international, car pourquoi risquer de se blesser pour quelque chose qui ne leur rapporte rien, et au moins pour les joueurs anglais, est une décision assez ingrate. Donc je suppose que ça ne fait rien, et j’espère que Southgate fait une erreur et Ox est assis sur la plage avec sa petite amie popstar tout l’été.

Jacques, Oxford

Si seulement

À Mikey, CFC dans la boîte aux lettres d’aujourd’hui. Je vois votre Chelsea “si nous n’avions pas vendu certains joueurs” et je vous élève un Genk s’ils n’avaient pas vendu certains joueurs:

COURTOIS

CARRASCO, KOULIBALY, KABASELE, CASTAGNE

NDIDI, MILNKOVIC-SAVIC

DE BRUYNE

BAILEY, BENTEKE, ORIGI

OK, peut-être que votre Chelsea-what-might-of-beans gagne toujours, mais vous obtenez le point – les équipes de footy modernes font partie d’une chaîne d’approvisionnement… un petit poisson mangé par un plus gros poisson mangé par un plus gros poisson…

Cordialement

Baz Foster, Glasgow