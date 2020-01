Maintenant c’est officiel, Samp entre sur le marché: Ferrero veut sauver ses entreprises, mais risque la faillite Primapagina

Maintenant c’est officiel: la Sampdoria va sur le marché. Cela a été révélé au “19ème siècle” par le président Massimo Ferrero, qui a signé un mandat de vente (indiquant un prix contraignant, vraisemblablement entre 55 et 65 millions d’euros) et nommé un conseiller (Mediobanca?) chargé d’identifier un acheteur disponible pour conclure la transaction dans quelques mois.

À temps pour permettre à Ferrero de rassembler l’argent nécessaire pour sauver leur entreprise, en particulier Eleven Finance, une srl appartenant à la fille Vanessa Ferrero, écrasé par le montant insoutenable de 121 millions d’euros de dette. Les actifs détenus par le FE comprennent huit salles de cinéma, y compris le cinéma Adriano à Rome, le Reale, l’Ambassade, le Royal, tous à Rome et tous grevés d’hypothèques. Les cinémas avaient été vendus aux enchères par DoBank, sur la base d’une ordonnance d’injonction du premier créancier procédant, Unicredit, qui a ensuite transféré le crédit à DoBank, la nervure du même Unicredit créé pour gérer les soi-disant prêts douteux / à problèmes. Ferrero avait évité la vente aux enchères, octobre 2018, grâce à l’intervention de MarteSVP, société spécialisée dans la titrisation, qui est devenue l’effet créditeur de Ferrero pour 75 millions d’euros.

Les marchandises en question, les cinémas, ne sont pas faciles à vendre en peu de temps et pour Ferrero, le temps est compté. D’où la décision de mettre la Sampdoria en vente, le dernier actif qui peut rapporter de l’argent réel et consomptible dans l’accord de règlement demandé à la Cour de Rome pour Eleven Finance. Les autres dettes importantes concernent les fournisseurs (7 millions et 800 milliers d’euros) et les autorités fiscales (9 millions).

Pour sortir de l’impasse qui conduirait autrement Eleven Finance à la faillite, Ferrero a présenté le 15 janvier la demande d’admission à la composition avec créanciers au tribunal civil. Vous avez soixante jours pour soumettre un plan crédible de remboursement de vos dettes, indiquant comment l’argent nécessaire sera obtenu pour faire taire, au moins en partie, la masse des créanciers, les époques et les façons dont il entend faire face à ses expositions. Le juge disposera d’un délai supplémentaire de soixante jours pour décider d’approuver ou non la demande, ce dernier donnant lieu à la faillite. Selon la loi, les créanciers ont le droit de voter à ce sujet (cela s’appelle convenu parce qu’il s’agit d’un accord entre le débiteur et les créanciers). Par conséquent, en cas d’acceptation, les termes du plan se poursuivront, sinon la procédure de mise en faillite s’ouvrira et les actifs liés à Ferrero (y compris la Sampdoria) passeront sous le contrôle du juge. La différence n’est pas négligeable. En cas de faillite d’Eleven Finance, la société blucerchiata serait mise en vente à un prix fixé par un rapport d’expertise. Et Ferrero ne verrait pas un euro.

C’est pourquoi le numéro un picaresque blucerchiato s’est finalement rendu à la convenance: le sien. En attendant l’arrangement avec les créanciers, Ferrero pourra négocier personnellement la vente de la Sampdoria, empochant le prix. L’arrangement avec les créanciers demandé par sa fille Michela et rejeté par le tribunal de Padoue, pour Abaco srl, une société qui possède et gère une autre salle de cinéma à Padoue, aurait également pu peser sur la décision de vente. Le tribunal n’a pas approuvé l’arrangement et a donc procédé à l’échec du petit fragment de la “Ferrero galaxy”. Une galaxie infectée par une crise de dette et de liquidité qui ne peut être corrigée avec les ressources internes de la famille Ferrero à l’exception de la seule entreprise saine et monétisable, à savoir la Sampdoria, bien que confrontée à des problèmes critiques tels que le déficit de la chambre de compensation qui ne permet pas de renforcer d’une équipe se battant pour ne pas battre en retraite.

Et les voix des acheteurs potentiels sont déjà entrelacées: Vialli, Volpi, un consortium dirigé par un entrepreneur ligure, un fonds d’investissement. Les premiers sondages sont déjà en cours, la volonté commune est d’éviter la “tarentelle” (copyright Di Francesco) qui a tourmenté le club et l’équipe l’été dernier, se terminant sans rien fait. Les magnats américains Dinan et Knaster, propriétaires des fonds York Capital et Pamplona, ​​respectivement, représentés par Gianluca Vialli, après une tiramolla épuisante formulée une offre d’environ 140 millions d’euros, dont seulement 50 à destination de Ferrero. La Viperetta a dit non. Déplacé par l’offre à la baisse fin septembre, Vialli est parti mal avec Dinan et Knaster et n’est plus disposé à les représenter, étant donné que les deux sont toujours intéressés par la Sampdoria.

Les deux magnats ne dédaigneraient pas d’investir des capitaux privés dans le football italien et, dernièrement, ils auraient approché Parma. Quant à Gabriele Volpi, le patron de Pro Recco de water-polo qui a fait fortune avec la logistique pétrolière au Nigeria, il s’est presque complètement désengagé de Carige (il ne conserve qu’une part symbolique, 0,66%) mais est revenu investir à Gênes dans la restauration. Ce n’est qu’un faible indice, mais les fans l’espèrent. En 2015, Volpi avait tenté une approche avec Ferrero et avait officieusement examiné une proposition d’achat de Sampdoria pour une trentaine de millions. De toute évidence, Ferrero l’avait rejetée.

Fin mars 2019, Ferrero avait refusé l’offre de 120 millions d’euros (80cash + 40 pour couvrir les dettes) du fonds anglais Aquilor Capital de Stephan Mardel, qui représentait, entre autres, le riche prince saoudien Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud. Tout était prêt pour l’annonce de la vente de la Sampdoria, au dernier moment où Ferrero s’était retiré. Jusqu’à la dernière, la Viperetta s’était trompée sur le fait qu’il empochait pas moins de cent millions, sauf que la détérioration des comptes du club et le mauvais début de saison de l’équipe avaient déprimé la valeur des deux actifs. Le poussant dans le coin. Maintenant, il a jeté l’éponge.

Edoardo Garrone a joué un rôle crucial dans le tournant. Préoccupé par le précipité des événements, l’ex-président a refusé d’accorder de nouvelles garanties à Ferrero et l’a poussé à signer le mandat de vente. Et Ferrero a finalement succombé au pressage, également parce que la contestation des fans devenait lancinante. Le prix indiqué devrait se situer entre 55 et 65 millions d’euros, plus les dettes (une trentaine de millions). Des chiffres contraignants pour ceux qui vendent et pour ceux qui achètent, à l’exception d’une marge de manœuvre minimale dans la définition de la négociation, qui peut être modulée de différentes manières et de différentes manières. Le budget de la Sampdoria est toujours solide sur le plan économique mais il souffre de quelques lacunes sur le plan financier. Les garanties garanties à Ferrero par la famille Garrone lors du passage du club au producteur ne seront pas renouvelées. Ferrero fait face à un fort déséquilibre du fonds d’indemnisation Lega qui surveille les mouvements des acteurs sur le marché italien: en d’autres termes, sans injections d’argent frais, la Sampdoria a les mains liées et, en fait, le marché d’hiver procède avec une jauge très étroite. Murillo, prêté pour deux millions en été avec une obligation de remboursement à 12 ans, a été vendu à Celta Vigo (prêt avec droit de remboursement pour 16 millions).

Il a été remplacé par Tonelli (prêt gratuit avec une obligation de remboursement de 2,5 millions d’euros) et s’arrêtera probablement là. À moins que vous ne sacrifiiez une pièce précieuse (Caprari) en encaissant quelques millions à utiliser pour alléger l’exposition dans la Ligue. Même le rachat anticipé (12 millions) de Zapata par Atalanta n’a pas comblé l’écart et le chemin de l’entreprise reste très étroit. Sans oublier que l’équipe se bat pour éviter la relégation et que Ranieri s’est exprimé en termes critiques sur la possibilité de vendre Caprari. “A moins qu’un meilleur n’arrive que lui.” On parle des Younes napolitains, mais serait-ce mieux que Caprari? En attendant, Sassuolo arrive dimanche à Ferraris (ce que Caprari aime beaucoup), un adversaire à prendre avec les ressorts. Trois points sont nécessaires, sinon – pour le dire avec Ranieri – La Sampdoria revient pour sombrer dans les sables mouvants du bas du classement. Et en Serie B, cela vaudrait beaucoup moins que l’argent dont rêvait Ferrero.